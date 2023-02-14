شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تأثير تسرب سائل التبريد الخاص بمركبة الفضاء بروجريس؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية في الأشهر الأخيرة، تعرضت مركبة فضائية روسية لتسرب سائل تبريد أثناء رسوها في محطة الفضاء الدولية (ISS)، والمركبة الفضائية التي تأثرت في أحدث تسرب لها هي مركبة شحن، وتؤكد وكالات الفضاء أن طاقم محطة الفضاء الدولية ليسوا في خطر من التسرب.

ورست طائرة بروجرس 83 روسية جديدة غير مأهولة بنجاح في محطة الفضاء الدولية تحمل البضائع إلى المحطة وذلك في 11 فبراير، لكن المركبة الفضائية بروجرس الأخرى رست هناك بالفعل - تدعى Progress 82 - أحدثت تسربًا في سائل التبريد.

ولم تعلن وكالة الفضاء الروسية Roscosmos عن الكثير من التفاصيل حول هذه القضية ، لكن وفقًا لـ SpaceNews ، أكدت الوكالة في رسالة تليجرام حدوث خفض للضغط وأضافت أنه لا يوجد تهديد لطاقم محطة الفضاء الدولية حسبما نقلت Digitartlends.

وقدمت وكالة ناسا مزيدًا من التفاصيل في تحديث، قائلة إن إزالة الضغط كان في نظام التبريد الخاص بـ Progress 82.

وقالت ناسا: "يجري التحقيق في سبب فقدان سائل التبريد في المركبة الفضائية بروجرس 82". "البوابات بين Progress 82 والمحطة مفتوحة، ودرجات الحرارة والضغوط على متن المحطة كلها طبيعية.

وفقا للتقرير الطاقم الذي تم إبلاغه بتسريب حلقة التبريد ، ليس في خطر ويستمر في عمليات المحطة الفضائية العادية ".

وصلت محطة التقدم 82 إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر من العام الماضي، في مهمة غير مأهولة تحمل البضائع.

وكان من المقرر الخروج من المحطة الفضائية الأسبوع القادم مليئة بالقمامة ثم تحترق في الغلاف الجوي.

ولم تعلن ناسا عن أي تغييرات على هذا المغادرة بسبب مشكلة التسرب، وبما أن المهمة غير مأهولة وسيتم إخراجها من المدار على أي حال، فقد لا يمثل فقد المبرد مشكلة.

ويعد هذا هو ثاني تسرب لسائل التبريد لمركبة فضائية روسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية.

كانت كبسولة روسية من سويوز قد أحدثت تسربًا مثيرًا لسائل التبريد فى ديسمبر الماضي.

وقال روسكوزموس إن التسرب كان يعتقد أنه نتج عن اصطدام نيزك دقيق.

كان تسرب مركبة الفضاء سويوز مصدر قلق كبير حيث تم تعيين تلك المركبة لنقل ثلاثة رواد فضاء إلى الوطن من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، لكن درجات الحرارة داخل المركبة كانت ستشكل خطراً عليهم أثناء السفر.

وأعلنت شركة Roscosmos أنها سترسل طائرة Soyuz بديلة، يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر، لإعادة الطاقم إلى المنزل مع توفر SpaceX Crew Dragon كخيار احتياطي للطوارئ.