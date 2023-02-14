شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. إصلاح مشكلة تعذر تثبيت التطبيقات من متجر مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض المستخدمين مشكلة أثناء تثبيت التطبيقات المتنوعة في حواسيب ويندوز، أثناء استخدامه لتثبيت أحد التطبيقات، ويظهر لك تنبيه (This app couldn’t be installed)، ويمكن أن يحدث هذا مع تطبيق معين أو جميع التطبيقات التي تريد تنزيلها.

يمكنك إصلاح مشكلات متجر مايكروسوفت الشائعة بسرعة باستخدام أداة مستكشف الأخطاء (Troubleshooter)، حيث تساعد هذه الأداة المُضمنة في نظام التشغيل ويندوز في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، إذ يمكنها فحص المشكلات التي تمنع متجر مايكروسوفت من تثبيت التطبيقات وإصلاحها.

لاستخدام أداة استكشاف الأخطاء في متجر مايكروسوفت اتبع الخطوات التالية:

1- تشغيل مستكشف أخطاء متجر مايكروسوفت.

2- اضغط فوق زري (Win + I) لفتح (الإعدادات) Settings.

3- اضغط فوق تبويب (النظام) System، ثم مرر إلى الأسفل وانقر فوق مستكشف الأخطاء (Troubleshooter).

4- اضغط فوق خيار (مستكشفات الأخطاء الأخرى) Other troubleshooters.

5- مرر إلى الأسفل وحدد خيار (Windows Store Apps) ثم انقر فوق زر (تشغيل) Run. بعدها سيُجري مستكشف الأخطاء مسحًا لاستكشاف الأخطاء ويوصي بالإصلاحات المناسبة.

6- طبّق أي إصلاحات أوصى بها مستكشف الأخطاء، ثم جرّب تنزيل التطبيقات من المتجر مرة أخرى.