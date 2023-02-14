شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الباحثون يستنسخون سلالات أرز مهجنة بكفاءة 95% تطعم ملايين البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مجموعة دولية من الباحثين نسبة نجاح 95٪ في إعادة إنتاج صنف هجين تجاري من الأرز باعتباره استنساخًا من خلال البذور، هذا النوع لديه القدرة على تقليل تكلفة بذور الأرز الهجين، مما يجعل سلالات الأرز عالية الغلة والمقاومة للأمراض في متناول المزارعين ذوي الموارد المحدودة في جميع أنحاء العالم، نُشرت النتائج مؤخرًا في مجلة Nature Communications.

تُظهر المحاصيل المنتجة من الجيل الأول الهجينة أداءً محسنًا مقارنة بالسلالات الأصلية، والتي يشار إليها باسم "النشاط الهجين"، ومع ذلك، لا يستمر هذا التحسن عندما يتم تربية الهجينة للجيل الثاني، نتيجة لذلك، يجب على المزارعين الذين يرغبون في استخدام أصناف نباتية هجينة عالية الأداء شراء بذور جديدة كل موسم.

يعتبر الأرز، المحصول الأساسي لنصف سكان العالم، مكلفًا نسبيًا للتكاثر باعتباره هجينًا لتحسين الغلة بنحو 10%، هذا يعني أن فوائد الأرز المهجن لم تصل بعد إلى العديد من مزارعي العالم، كما قال جوردف خوش، الأستاذ المساعد في قسم علوم النبات بجامعة كاليفورنيا، ديفيس، وفقاً لموقع scitechdaily.

قد يكون أحد الحلول لهذا هو نشر الهجينة على أنها استنساخ تظل متطابقة من جيل إلى جيل دون مزيد من التكاثر، ويمكن أن تنتج العديد من النباتات البرية بذورًا مستنسخة من نفسها، وهي عملية تسمى apomixis.

قال خوش: "بمجرد حصولك على الهجين، إذا كان بإمكانك تحفيز Apomixis، فيمكنك زراعته كل عام".

ومع ذلك، فقد ثبت صعوبة نقل Apomixis إلى نبات محصول رئيسي.

وأشار كوش إلى أنه نظم مؤتمراً عام 1994 حول الأبوميكسيس في تربية الأرز، عندما عاد إلى جامعة كاليفورنيا في ديفيس في عام 2002، قدم نسخة من وقائع المؤتمر إلى سونداريسان.