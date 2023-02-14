شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكتشف كويكبا جديدا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع أي تقنية جديدة لابد أن تكون هناك إخفاقات - وهذا صحيح بالنسبة لأحدث أدوات علم الفلك مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا، لكن يمكن أن يكون للفشل جانب إيجابي، كما تم توضيحه مؤخرًا عندما أدت محاولة فاشلة لمعايرة أداة ويب إلى كويكب معروف إلى مفاجأة هامة وهي اكتشاف كويكب جديد مختلف يبلغ عرضه بضع مئات من الأقدام.

كان الباحثون يبحثون في البيانات التي تم جمعها أثناء معايرة أداة Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI) عندما تم توجيهها نحو كويكب معروف 1998 BC1 - وهو إجراء فشل بسبب مشكلات فنية.

كانوا يأملون في أن يتمكنوا من استخدام هذه البيانات لاختبار بعض التقنيات الجديدة، ولكن عندما ذهبوا للحفر، اكتشفوا شيئًا غير متوقع.

كان هناك كويكب صغير يبلغ طوله حوالي 100 إلى 200 متر (300 إلى 650 قدمًا) صادف أنه يمر عبر مجال رؤية الجهاز في نفس الوقت بحسب Digitartlends.

قال المؤلف الرئيسي للبحث، توماس مولر، في بيان: "تظهر نتائجنا أنه حتى ملاحظات ويب" الفاشلة "يمكن أن تكون مفيدة علميًا، إذا كان لديك العقلية الصحيحة وقليلًا من الحظ. "اكتشافنا يكمن في حزام الكويكبات الرئيسي ، لكن حساسية ويب المذهلة جعلت من الممكن رؤية هذا الجسم البالغ طوله 100 متر تقريبًا على مسافة تزيد عن 100 مليون كيلومتر."

الأهداف الأصغر مثل الكويكبات، يصعب اكتشافها لأنها تعكس القليل من الضوء.

لذلك من المثير أن Webb كان قادرًا على اكتشاف هذا الجسم الجديد، الذي يُعتقد أنه أصغر كويكب شاهده Webb.

يجب تأكيد الاكتشاف قبل أن يتم تسمية الكويكب الصغير، لكن يمكن أن يساعد الباحثين على فهم المزيد حول تكوين النظام الشمسي.

الكويكبات هي بقايا من تكوين الكواكب، ودراستها يمكن أن تقدم لمحة عن بلايين السنين في الماضي.

قال عالم دعم ويب Bryan Holler: "هذه نتيجة رائعة تسلط الضوء على قدرات MIRI على اكتشاف مصادفة لحجم لم يكن من الممكن اكتشافه من قبل لكويكب في الحزام الرئيسي"، "عمليات تكرار هذه الملاحظات قيد الجدولة ، ونتوقع تمامًا وجود كويكبات متداخلة جديدة في تلك الصور."