شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسرح فريقا من العاملين فى Metaverse الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Microsoft عن قسمها الصناعي المتناوب كجزء من عمليات التسريح الأخيرة للعمال التي أعلنت عنها لوضع استراتيجيات للإنفاق خلال مناخ الركود العالمي المستمر، وبحسب ما ورد تم طرد المئات من الموظفين الذين كانوا جزءًا من هذا الفريق، مما وضع الخطط المستقبلية لهذه الوحدة في وضع معلق إلى أجل غير مسمى، وتم جمع هذا القسم الخاص قبل أربعة أشهر فقط لاستكشاف كيف يمكن أن تتلاءم تقنية metaverse مع العمليات الصناعية.

وفصلت الشركة 10000 موظف وسط الركود الصناعي المستمر، والذي تم الإعلان عنه في يناير من هذا العام، وفقاً لموقع gadgets360.

وقررت Microsoft، في الوقت الحالي، تفضيل المشاريع قصيرة الأجل التي يمكن أن تولد المزيد من الإيرادات بشكل أسرع على المشاريع، وقد يستغرق هذا وقتًا طويلاً قبل أن ينضج ليؤتي ثماره.

المنتجات التي تم الانتهاء منها بالفعل من قبل مجموعة "ميتافيرس كور الصناعية" التابعة لمايكروسوفت خلال الأشهر التي كانت هذه المجموعة نشطة فيها، بغض النظر عن كونها مدعومة من قبل عملاق البرمجيات على الرغم من تحول الأحداث الأخير.

"نحن نطبق تركيزنا على مجالات metaverse الصناعية الأكثر أهمية لعملائنا ولن يروا أي تغيير في كيفية دعمهم، ونقلت كوينديسك عن مايكروسوفت قوله في تفاعل عبر البريد الإلكتروني "مايكروسوفت لا تزال ملتزمة بالميتافيرس الصناعي".

عنصر مميز في نظام Web3 البيئي، يشير metaverse إلى بيئة افتراضية تعمل بكامل طاقتها تمكن الأشخاص من أي مكان في العالم من التواصل الاجتماعي والعمل معًا كأفاتار رقمية - دون مغادرة منازلهم فعليًا.

ومن المتوقع أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي، والألعا، وكذلك صناعة السيارات من المستفيدين الرئيسيين من الطفرة في التبني الصناعي.

وبحسب ما ورد تتوقع بلومبيرج أن تصل فرصة السوق لـ metaverse لتصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2024.