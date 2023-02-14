شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يلقي لمحة عن نسخة حديثة من مجرة ​​درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطت البيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمحة عن شكل مجرتنا في سنوات تكوينها، لاحظ ويب مجرة ​​تسمى The Sparkler، والتي تشبه مجرة ​​درب التبانة عندما كانت صغيرة، عندما كانت أقل كتلة وعدد قليل من العناقيد الكروية.

مجرتنا هي واحدة من أقدم المجرات في الكون، حيث يبلغ عمرها حوالي 13.8 مليار سنة.

على مدار حياتها نمت مجرة ​​درب التبانة مع تشكل المزيد والمزيد من النجوم، حتى وصلت كتلتها الحالية إلى حوالي 1.5 تريليون ضعف كتلة الشمس وفقا لDigitartlends.

كما أنها تستضيف حوالي 200 عنقود كروي، وهي مجموعات كثيفة من النجوم.

على النقيض من ذلك تحتوي مجرة ​​سباركلر على 3% فقط من كتلة درب التبانة و 24 عنقودًا كرويًا فقط.

لكن هذه المجرة الصغيرة تنمو لأنها تلتهم مجرات تابعة وعناقيد كروية قريبة، ومن المتوقع أنها ستنمو في النهاية لتتناسب مع كتلة درب التبانة.

قال المؤلف الرئيسي دنكان فوربس من جامعة سوينبرن الأسترالية في بيان: "يبدو أننا نشهد بشكل مباشر، تجميع هذه المجرة وهي تبني كتلتها - في شكل مجرة ​​قزمة وعدة مجموعات كروية". "نحن متحمسون لهذه الفرصة لدراسة كل من تكوين العناقيد الكروية، ودرب التبانة، في وقت كان الكون فيه ثلث عمره الحالي فقط."

تقع مجرة Sparkler بعيدًا جدًا، لذا يستغرق ضوءه مليارات السنين للوصول إلينا.

تمكن الباحثون من إلقاء نظرة أفضل عليه باستخدام تقنية تسمى عدسة الجاذبية، مما يعني أنهم يرونها كما كانت منذ حوالي 9 مليارات سنة.