شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ في اختبار القدرة على مشاركة ما يصل إلى 100صورة عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتساب في طرح القدرة على مشاركة عدد أكبر من ملفات الصور في وقت واحد في الدردشة، مع بعض مختبري الإصدارات التجريبية، كما تم رصد خدمة المراسلة المملوكة لشركة Meta وهي تعمل على تحديث لتمكين مشاركة الصور عالية الجودة عبر الدردشات أو الصور للاحتفاظ بجودتها الأصلية.

تم الإبلاغ سابقًا عن عمل الشركة على تحديث مماثل لتطبيقات Android و iOS الخاصة بها، ويقال إنها تعمل الآن أيضًا على نفس الشيء لإصدار سطح المكتب الخاص بها، وفقًا لتقرير.

أفاد متعقب الميزات WABetaInfo أن الشركة تطرح الإصدار التجريبي من WhatsApp 23.3.0.75 لنظام التشغيل iOS، والذي يتيح لبعض المختبرين مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط في وقت واحد، وسمح التطبيق في وقت سابق للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 30 ملف وسائط في وقت واحد في الدردشة.

يتوفر الآن العدد الأكبر من ميزة مشاركة الملفات لبعض مختبري WhatsApp التجريبيين، ويتوقع النظام الأساسي إصدارها للمستخدمين الآخرين قريبًا، ويضيف المنشور أن بعض المستخدمين قد يكتسبون هذه القدرة بعد التحديث إلى الإصدار 23.3.0.73 أو 23.3.0.74.

في تقرير آخر، يدعي متتبع تطوير التطبيق أن WhatsApp يعمل أيضًا على السماح للمستخدمين بإرسال الصور "بجودتها الأصلية" على إصدار سطح المكتب من التطبيق، وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الشركة كانت تعمل على نفس الإمكانية لتطبيقات iOS و Android.

يقوم WhatsApp حاليًا بضغط الصور المرسلة في الدردشات لتوفير المساحة وعرض النطاق الترددي، وتفقد الصور المرسلة عبر WhatsApp الجودة والتفاصيل، نتيجة لذلك ، يفضل المستخدمون إرسال الصور بتنسيق مستند من أجل الاحتفاظ بالجودة الأصلية، ومع ذلك ، لا يوفر التنسيق معاينة.

على عكس القدرة على إرسال مائة صورة في وقت واحد، فإن ميزة إرسال الصور دون أي ضغط أو تقليل في الجودة، حيث لا تزال قيد التطوير وغير متاحة للاختبار في الوقت الحالي، وفقًا لـ WABetaInfo. ومع ذلك، شارك المنشور معاينة للميزة المذكورة.