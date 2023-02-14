شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة تلسكوب هابل لمجرة Donatiello والان مع تفاصيل الخبر
قد يكون من المفيد للغاية جعل أجهزة الكمبيوتر تبحث في البيانات الفلكية للبحث عن كائنات معينة حيث يمكنها معالجة كمية هائلة من البيانات - ومع ذلك هناك بعض الأحكام التي لا تزال تتطلب اللمسة البشرية.
قال علماء هابل: "حتى أفضل الخوارزميات لها حدودها عندما يتعلق الأمر بتمييز المجرات الخافتة جدًا عن النجوم الفردية وضوضاء الخلفية". "في مثل هذه المواقف الصعبة ، يجب أن يتم تحديد الهوية بالطريقة القديمة - من خلال تجريب بشري متخصص من خلال البيانات نفسها."
تقع المجرة القزمة في وسط هذه الصورة وتم التعرف عليها من قبل مراقب الفضاء جوزيبي دوناتيلو من البيانات التي تم جمعها خلال مسح الطاقة المظلمة، إلى جانب مجرتين قزميتين أخريين متشابهتين تدعى دوناتيلو الثالث والرابع ، يدور حول مجرة النحات.
بمجرد أن اكتشف دوناتيلو الثلاثي في بيانات مسح الطاقة المظلمة، استخدم الباحثون هابل لتأكيد الاكتشاف والتقاط هذه الصورة.
كان مسح الطاقة المظلمة مشروعًا قام بمسح السماء من 2013 إلى 2019 ، بحثًا في أشياء مثل مجموعات المجرات لفهم المزيد عن الطاقة المظلمة.
على الرغم من اكتمال المسح، فقد تم نشر البيانات التي تم جمعها من السنوات الثلاث الأولى من الملاحظات للجمهور في عام 2021 وما زالت تؤدي إلى اكتشافات مثل هذا الثلاثي من المجرات القزمة.