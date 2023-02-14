شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صورة تلسكوب هابل لمجرة Donatiello والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد تعقيد أساليب التعلم الآلي، يتم استخدامها بشكل متزايد في علم الفلك للمهام الصعبة مثل اكتشاف مجموعات المجرات البعيدة والقاتمة.

قد يكون من المفيد للغاية جعل أجهزة الكمبيوتر تبحث في البيانات الفلكية للبحث عن كائنات معينة حيث يمكنها معالجة كمية هائلة من البيانات - ومع ذلك هناك بعض الأحكام التي لا تزال تتطلب اللمسة البشرية.

تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي، المجرة القزمة Donatiello II باهتة للغاية ويصعب التعرف عليها من الخلفية خلفها ، لكن عالم فلك هاو كان قادرًا على الإشارة إليها حسبما نقلت Digitartlends.

قال علماء هابل: "حتى أفضل الخوارزميات لها حدودها عندما يتعلق الأمر بتمييز المجرات الخافتة جدًا عن النجوم الفردية وضوضاء الخلفية". "في مثل هذه المواقف الصعبة ، يجب أن يتم تحديد الهوية بالطريقة القديمة - من خلال تجريب بشري متخصص من خلال البيانات نفسها."

تقع المجرة القزمة في وسط هذه الصورة وتم التعرف عليها من قبل مراقب الفضاء جوزيبي دوناتيلو من البيانات التي تم جمعها خلال مسح الطاقة المظلمة، إلى جانب مجرتين قزميتين أخريين متشابهتين تدعى دوناتيلو الثالث والرابع ، يدور حول مجرة ​​النحات.

بمجرد أن اكتشف دوناتيلو الثلاثي في ​​بيانات مسح الطاقة المظلمة، استخدم الباحثون هابل لتأكيد الاكتشاف والتقاط هذه الصورة.

كان مسح الطاقة المظلمة مشروعًا قام بمسح السماء من 2013 إلى 2019 ، بحثًا في أشياء مثل مجموعات المجرات لفهم المزيد عن الطاقة المظلمة.

على الرغم من اكتمال المسح، فقد تم نشر البيانات التي تم جمعها من السنوات الثلاث الأولى من الملاحظات للجمهور في عام 2021 وما زالت تؤدي إلى اكتشافات مثل هذا الثلاثي من المجرات القزمة.