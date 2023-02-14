شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟..متصفح Opera يخطط لدمج ChatGPT فى شريطه الجانبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة OpenAI المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي المدعومة من مايكروسوفت بتطوير وإطلاق روبوت الدردشة AI المسمى ChatGPT في نوفمبر 2022، منذ إطلاقه اكتسب chatbot الكثير من الشعبية لقدرته على معالجة المطالبات وتقديم إجابات شبيهة بالإنسان.

وأعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا عن تكامل ChatGPT مع محرك بحث Bing ومتصفح Edge.

بعد Microsoft Edge ، تم تعيين مستعرض ويب آخر على تبني chatbot المستند إلى AI لنظامه الأساسي.

وأعلنت شركة Opera عن إضافة أداة مدعومة من ChatGPT إلى شريطها الجانبي.

هذه الأداة المسماة "shorten" ستولد ملخصات لصفحات الويب والمقالات.

تعد هذه الميزة جزءًا من خطط الشركة الأوسع نطاقًا لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في متصفحها ، تمامًا مثل ما تفعله Microsoft حاليًا مع Edge.

ميزة الاختصار

ميزة "الاختصار" غير متاحة حاليًا لجميع المستخدمين. زعم Jan Standel ، نائب رئيس التسويق والاتصالات في Opera ، أن خيار ChatGPT "سيتم إطلاقه في المتصفحات قريبًا جدًا".

كيف سيعمل تكامل Opera ChatGPT؟

قامت الشركة بتحديث منشور المدونة الخاص بها لإظهار عرض توضيحي لكيفية عمل متصفح Opera المدمج في ChatGPT.

يحتاج المستخدمون إلى تنشيط الميزة عن طريق اختيار مفتاح تبديل "اختصار" والذي سيكون متاحًا على يمين شريط العنوان.

سيظهر شريط جانبي مع ChatGPT من اليسار، سيقوم الجزء المنبثق بعد ذلك بإنشاء ملخص نقطي للمقالة أو صفحة الويب التي كانوا يشاهدونها

ChatGPT مقابل Edge ChatGPT

يختلف تكامل ChatGPT الذي تم إجراؤه في Opera عن تكامل Edge.

سيوفر محرك بحث Opera إمكانية الوصول إلى روبوت محادثة AI يقدم إجابات توضيحية على الاستفسارات.

وفي الوقت نفسه تمتلك Edge أيضًا ميزة "مساعد الطيار" AI التي يمكنها أيضًا تلخيص صفحات الويب أو المقالات.

علاوة على ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي في Edge أيضًا إنشاء نص لمشاركات الوسائط الاجتماعية وغيرها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضت جوجل أيضًا روبوت البحث AI Bard. Google Bard متاح حاليًا "للمختبرين الموثوق بهم" وفقًا للشركة.

يعمل Opera أيضًا على ميزات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدها يتضمن القدرة على "زيادة" تجربة التصفح من خلال إضافة "خدمات المحتوى المشهورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الشريط الجانبي". ومع ذلك ، لم توضح الشركة كيفية عمل هذه الميزات الجديدة.