شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟..متصفح Opera يخطط لدمج ChatGPT فى شريطه الجانبى والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا مؤخرًا عن تكامل ChatGPT مع محرك بحث Bing ومتصفح Edge.
وأعلنت شركة Opera عن إضافة أداة مدعومة من ChatGPT إلى شريطها الجانبي.
هذه الأداة المسماة "shorten" ستولد ملخصات لصفحات الويب والمقالات.
تعد هذه الميزة جزءًا من خطط الشركة الأوسع نطاقًا لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في متصفحها ، تمامًا مثل ما تفعله Microsoft حاليًا مع Edge.
ميزة الاختصار
ميزة "الاختصار" غير متاحة حاليًا لجميع المستخدمين. زعم Jan Standel ، نائب رئيس التسويق والاتصالات في Opera ، أن خيار ChatGPT "سيتم إطلاقه في المتصفحات قريبًا جدًا".
كيف سيعمل تكامل Opera ChatGPT؟
قامت الشركة بتحديث منشور المدونة الخاص بها لإظهار عرض توضيحي لكيفية عمل متصفح Opera المدمج في ChatGPT.
يحتاج المستخدمون إلى تنشيط الميزة عن طريق اختيار مفتاح تبديل "اختصار" والذي سيكون متاحًا على يمين شريط العنوان.
سيظهر شريط جانبي مع ChatGPT من اليسار، سيقوم الجزء المنبثق بعد ذلك بإنشاء ملخص نقطي للمقالة أو صفحة الويب التي كانوا يشاهدونها
ChatGPT مقابل Edge ChatGPT
يختلف تكامل ChatGPT الذي تم إجراؤه في Opera عن تكامل Edge.
سيوفر محرك بحث Opera إمكانية الوصول إلى روبوت محادثة AI يقدم إجابات توضيحية على الاستفسارات.
وفي الوقت نفسه تمتلك Edge أيضًا ميزة "مساعد الطيار" AI التي يمكنها أيضًا تلخيص صفحات الويب أو المقالات.
علاوة على ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي في Edge أيضًا إنشاء نص لمشاركات الوسائط الاجتماعية وغيرها.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، عرضت جوجل أيضًا روبوت البحث AI Bard. Google Bard متاح حاليًا "للمختبرين الموثوق بهم" وفقًا للشركة.
يعمل Opera أيضًا على ميزات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أحدها يتضمن القدرة على "زيادة" تجربة التصفح من خلال إضافة "خدمات المحتوى المشهورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الشريط الجانبي". ومع ذلك ، لم توضح الشركة كيفية عمل هذه الميزات الجديدة.