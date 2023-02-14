شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من غلق المجال الجوى لبحيرة ميشيجان بعد مزاعم استقبال فضائيين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الملياردير إيلون ماسك، تغريدة ساخرة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" منذ قليل، للسخرية على أخبار الأجسام الغريبة التي ظهرت في بحيرة ميشيجان الأمريكية وإغلاق المجال الجوي فيها لأسباب تتصل بـ"الدفاع القومى".

وقال ماسك في التغريدة: "لا تقلقوا.. بعض من أصدقائي الفضائيين سيزورون الأرض"، وسرعان ما أثار تعليق الملياردير الكثير من السخرية.

من ناحية أخرى، دعا رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس مايك ترنر، اليوم الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إطلاع الكونجرس على منطاد الاستطلاع الصيني الذي تم إسقاطه فوق المجال الجوي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكذلك إسقاط عدة أجسام أخرى مجهولة الهوية في أمريكا الشمالية .