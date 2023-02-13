شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من هو طبيب بانكمان فرايد الذى عينه لاحقاً فى FTX؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ترك عدد كبير من موظفي FTX عملهم في بورصة العملات المشفرة العام الماضي، كان أحد الموظفين المتبقين هو الطبيب النفسي لسام بانكمان فرايد - المعروف أيضًا باسم مدرب أداء الشركة حسبما نقلت CNBC.

ويتمتع الدكتور جورج ليرنر بخبرة تزيد عن 15 عامًا كطبيب نفسي، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، وتخرج الطبيب البالغ من العمر 46 عامًا من جامعة Baylor في عام 2004.

وبعد أن عمل كطبيب نفسي لسام بانكمان فرايد ومديرين تنفيذيين تقنيين آخرين في سان فرانسيسكو، انضم إلى FTX في أوائل عام 2022، بهدف خلق بيئة عمل أكثر استدامة، وفقًا لصحيفة Wall Street Journal.

واشتهرت FTX بساعات العمل الطويلة، حيث يعمل الموظفون في وقت متأخر من الليل وطوال عطلة نهاية الأسبوع.

قال ليرنر للصحيفة: "لقد كانوا أناسًا رائعين ويريدون إحداث تأثير إيجابي على العالم"، لكنه ذكر أنه لم يكن يعمل كطبيب في FTX، بل قام بتدريب ما يقرب من 100 من 300 موظف في FTX وقدم خدمات استشارات نفسية لحوالي 20 موظفًا بشكل خاص بعيد عن عمله في الشركة.

لم يركز ليرنر على الوظائف فحسب، بل ركز أيضًا على حياة موظفي FTX الشخصية، فكان يحاول التخطيط للعديد من الأحداث الاجتماعية للموظفين، بحسب تقارير.

قد تكون علاقته مع موظفي FTX قد امتدت أيضًا إلى جانب غير صحي، ففي منشور على Twitter في ديسمبر، انتقد موظف سابق في FTX ليرنر لكونه وسيلة لموظفي الشركة للحصول على المخدرات.