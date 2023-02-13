شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الضجيج حول ChatGPT لن يزول سريعاً مثلما حدث مع الميتافيرس.. لماذا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتذب وصول ChatGPT من OpenAI والذكاء الاصطناعي التوليدي بضع سنوات فقط بعد دورة الضجيج حول metaverse كل الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى تلك التكنولوجيا إلى تحقيق الخطوة الكبيرة التالية حسبما نقلت CNBC.

يحتاج وادي السيليكون إلى دفعة كبيرة نحو المستقبل، حيث تشهد الصناعة انكماشًا على عكس أي شيء شهدته على مدار العقد الماضي، مع تسريح شركات التكنولوجيا الكبرى للموظفين وخطط خفض التكاليف.

التقت CNBC بمديرين تنفيذيين في عدد من شركات التكنولوجيا - على وجه التحديد العديد من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ولكنها لم تطورها بنفسها، مثل في البيع بالتجزئة والإعلام والشؤون القانونية والزراعة والخدمات اللوجستية.

وجمعت عددًا متساويًا تقريبًا من المتحمسين والمشككين في مجال الذكاء الاصطناعي، وقسمتهم إلى مجموعات لمناقشة الانفجار المفاجئ في الاهتمام بـ ChatGPT، وللفصل قدر المستطاع عن الضجيج والواقع.

كانت إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها العديد من المديرين التنفيذيين أنه في حين أن metaverse يظل مفهومًا غامضًا للكثيرين، فإن ما يحدث اليوم في الذكاء الاصطناعي هو تسريع العمليات التكنولوجية التي كانت قيد الاستخدام لما يصل إلى عقدين من الزمن بالفعل عبر مجموعة واسعة من وظائف الشركة، من هندسة البرمجيات إلى التمويل والعمليات والشؤون القانونية واللوجستية والإبداعية.

حتى المتشككون في أحدث دورة ضجيج قدموا العديد من الأمثلة حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات تجارية أكثر كفاءة.

ومن الواضح أن السوق يأخذ أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي على محمل الجد، وربما لم يكن الأمر أكثر وضوحًا من معركة الأسبوع الماضي بين Microsoft و Google حول المنافسة بين الذكاء الاصطناعي لمحركات البحث.

انخفضت أسهم Google بنسبة 13% تقريبًا على مدى يومين بعد أن اعتُبرت محاولتها للرد على Microsoft باستخدام Bard AI جهدًا "متعجلًا وفشلًا" من جانب موظفيها.

أوضحت المناقشة أيضًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع هو أكثر بكثير من مجرد حقبة جديدة من البحث على الإنترنت، حتى لو كانت هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحالي قد يكون لها تأثيرات أكبر على القيمة السوقية لأكبر الشركات.