شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلن عن خطط لإطلاق 5 وحدات للمحطة الفضائية الروسية فى 2027-2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد نائب المصمم العام لشركة "إينيرجيا" الروسية فلاديمير كوجيفنيكوف بأن إطلاق وحدة العلوم والطاقة للمحطة الفضائية الروسية سيتم في عام 2027 وإطلاق 4 وحدات أخرى - في 2028-2030 حسبما نقلت RT.

وقال كوجيفنيكوف في حديث لوكالة "تاس": "حتى الآن نخطط للقيام بإطلاق أول وحدة وهي وحدة العلوم والطاقة في نهاية عام 2027، وإطلاق وحدات العقدة والبوابة والهدف والوحدة الأساسية في الفترة ما بين عامي 2028 و2030".

وأضاف أن تحديد مواعيد نشر المحطة سيتم بناء على نتائج التصميم الأولي الذي سينتهي في العام الجاري، متابعا: "من المخطط أن يتم إطلاق وحدة العلوم والطاقة إلى مدار المحطة الفضائية الروسية بمساعدة الصاروخ الحامل من طراز "إنجارا-5 أم".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن المحطة المقبلة ستكون "أبدية"، موضحا أن "المشروع المقترح يقضي باحتمال استبدال الوحدات البالية، سيسمح ذلك ليس فقط بالحفاظ على قدراتها على العمل بل وضمان التجهيز الفني والتكنولوجي للمحطة على المستوى الحديث".

كما ذكر أنه من المخطط القيام بإطلاق السفن الفضائية المأهولة إلى المحطة الفضائية الجديدة بمساعدة مركبات النقل الفضائية الواعدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي. سيسمح ذلك بتنفيذ استراتيجية "محطة فضائية جديدة – سفينة فضائية جديدة – مطار فضائي جديد".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في أبريل 2021، إن حالة المحطة الفضائية الدولية سيئة، ولذلك يمكن لروسيا التركيز على إنشاء محطتها الفضائية الخاصة.