شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين لتصل إلى 21672 دولارًا فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى سوق العملات المشفرة العالمي الأسبوع الماضي من تغيير جذري على خلفية كارثة الاقتصاد الكلي التي ضربت تركيا وأجزاء من سوريا، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى 21000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفضت أسعار البيتكوين اليوم الاثنين 13 فبراير، حيث بلغت قيمتها 21672 دولارًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة BTC 21672 دولارًا.

اتبعت إيثر البيتكوين مباشرة في الخسائر، مع انخفاض بنسبة 1.60 % في قيمته، يقف سعر إيثر عند 1،506 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

"قال Edul Patel، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة Mudrex للتشفير،: "انخفضت بعض العملات المشفرة بعد الإعلان عن قيام Kraken ، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة، بتعليق خدمة Staking ودفعت غرامة قدرها 30 مليون دولار إلى SEC لفشلها في تسجيل الخدمة، ويبدو أن البيتكوين في حالة هبوط، إذا استمر الاتجاه، فقد يتعرض للانخفاض، ومع ذلك، في هذا الوقت، لم تُظهر البيتكوين قوة كافية لإحداث انعكاس في السعر على المدى المتوسط.

انخفض سوق التشفير الكلي بنسبة 0.39 % في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، ويبلغ تقييم سوق العملات المشفرة 1.01 تريليون دولار.