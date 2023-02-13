شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تحدد مهمة "ارتيميتس2" للوصول إلى القمر 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أوروبا فى مهمة "ارتيميس" Artemis، والتى تحدد موعد نهائى للوصول للقمر لإثبات أن ناسا والأوروبيين قادرون على التنافس مع الدول الأخرى الرائدة فى مجال الفضاء، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن لرواد الفضاء الأوروبيين أن يطأوا القمر لأول مرة اعتبارًا من عام 2027 بفضل مهمة ارتيميتس، التي تقودها وكالة ناسا ومركبتها الفضائية أو كبسولتها أوريون Orion.

في المقابل، يضمن الأوروبيون ثلاثة مقاعد على رحلات البعثة، ربما اعتبارًا من عام 2027، على الرغم من مناقشة إمكانية الحصول على تذكرة في وقت مبكر.

ووقال مارك ستيكلينج، رئيس استكشاف الفضاء في شركة إيرباص، إنهم يقدمون "نصف المركبة الفضائية التي ستنقل الرجال إلى القمر وبالطبع العودة إلى الأرض بأمان".

بدأ الأوروبيون في توفير وحدات الخدمة (ESM) لكبسولات أوريون، بمجرد الانتهاء ، سيتم نقل الوحدة إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وأضاف ستيكلينج ، أحد المديرين الرئيسيين للمشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري يورو: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتلبية متطلبات ناسا لتقديم وحدات الخدمة الفضائية حتى ولو مرة واحدة سنويًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الانتهاء بنجاح من أول مهمة ارتيميس Artemis، وهي رحلة حول القمر بدون رائد فضاء، في نهاية عام 2022. وسار الدخول الدقيق إلى الغلاف الجوي بسرعة حوالي 40.000 كم / ساعة بسلاسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم البدء فى ارسال مهمة "ارتيميتس 2" إلى مدار حول القمر فى عام 2024، كما أن ارتميتس 3 ستكون فى عام 2025، مما يسمح لرائدي فضاء بالهبوط على سطح القمر.

وتهدف مهمات ارتيميتس إلى وضع نظام بيئى قمرى لفهم القمر واستكشافه بشكل أفضل ، وعلى المدى الطويل للقيام بمهام مأهولة إلى المريخ.

أهداف الهدف النهائي هو وضع نظام بيئي قمري على قدميه لفهم القمر واستكشافه بشكل أفضل ، وعلى المدى الطويل ، للقيام بمهام مأهولة إلى المريخ.

وقال فيليب بيرث، رئيس تنسيق البرامج في وكالة الفضاء الأوروبية: "إنها تحافظ أيضًا على تاريخ النظام الشمسي منذ إنشائها وظلت سليمة نسبيًا، حيث لا يوجد بها غلاف جوي ولا تآكل".