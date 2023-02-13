شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تسأل الجمهور للمساعدة فى تصميم بدلات الرواد للقمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "Space"، يتمتع المصممون والمصنعون بفرصة المساعدة في إنشاء بدلات الفضاء بين الكواكب لهذه البيئات شديدة الاختلاف بحلول 28 فبراير، مع التركيز على تمثيل "الهوية الأوروبية".
ولا داعي للقلق كثيرًا بشأن التفاصيل الفنية حول جعل بدلة الفضاء تعمل في البيئات المتربة والجاذبية الصغرى على حد سواء؛ تقول وكالة الفضاء الأوروبية إن خبراءها سيهتمون بذلك.
كتب مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن مظهر الموضة الخاص بك لا يمكن أن ينتقل إلى أعماق الفضاء فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا في المعارض وصناعة الأفلام، لتثقيف الناس وإلهامهم بشأن استكشاف الفضاء".
وكالة الفضاء الأوروبية ليست الوكالة الوحيدة التي تبحث عن نوع جديد من بدلات الفضاء لاستكشاف الفضاء السحيق، فإنه في عام 2022، اختارت وكالة ناسا فرقًا بقيادة شركة أكسيوم سبيس وشركة كولينز إيروسبيس لصناعة البدلات منذ فترة طويلة لصنع بدلات فضاء لمهمات أرتميس للقمر والبعثات المستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية حتى عام 2034.
وكانت ناسا تصنع أيضًا بدلة الفضاء الخاصة بها من الجيل التالي لمدة 15 عامًا تقريبًا، عبر عدة برامج، لكنها واجهت مشكلة مع أحدثها، المعروف باسم وحدة التنقل خارج المركبة الاستكشافية (xEMU)، قال تقرير صدر في أغسطس 2021 من مكتب المفتش العام التابع لناسا إن أول هبوط لأرتميس سيتأخر بسبب مشكلات في تطوير xEMU، قبل أن تفتح ناسا الصفقات للشركات.