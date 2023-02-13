شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إطالة عمر البطارية فى جهاز ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفاذ عمر البطارية (Battery life) أو ضعف كفاءتها في حاسوب ماك أو أي جهاز آخر، هو أمر يتوقف علي كيفية تعامل المستخدم مع الجهاز، ومدة استمرار البطارية (Battery lifespan) هي الفترة التي يستمر فيها عمل البطارية قبل أن تحتاج إلى استبدالها بأخرى، ومن خلال الحفاظ على الاثنين معاً، ستحصل على أقصى استفادة من حواسيب ماك، ولتحقيق ذلك، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها، ومن خلالها تُساعد في إطالة عمر البطارية ومدة استمرارها وهي:

1- لا تشحن بطارية حاسوب ماك أو تفرغها بالكامل: حيث إن شحن بطاريات الليثيوم أيون بالكامل يجعلها عرضة لارتفاع درجة الحرارة، مما يقلل من عمرها الافتراضي.

من الناحية الأخرى، فإن تفريغ بطاريات الليثيوم أيون بالكامل يضر بصحة البطارية أيضًا، لذا من الأفضل الحفاظ على نسبة شحن البطارية بين 30% و 80% لتحسين عمر البطارية ومدة استمرارها.

2- استخدم شاحن آبل الأصلي: لضمان الحفاظ على عمر بطاريته على المدى الطويل، يجب عدم استخدام أي شاحن أخر غير شاحن أبل الأصلي، وهو أكثر أمانًا للاستخدام.

3- فعّل ميزة شحن البطارية المُحسّن: حيث يُساعد تفعيل ميزة (شحن البطارية المُحسّن) Optimized Battery Charging المتوفرة في حواسيب ماك في إطالة عمر البطارية، وتهدف إلى تقليل تآكل البطارية، ويكون ذلك عن طريق تأخير شحن بطارية الحاسوب بعد الوصول إلى نسبة شحن 80%.

4- لا تترك حاسوب ماك موصولًا بالكهرباء باستمرار: حيث يمكن أن تؤثر سلبًا في عمر بطارية الحاسوب على المدى الطويل.

5- اشحن بطارية حاسوب ماك قبل تخزينه لفترة طويلة: التوقف عن استخدام حاسوب ماك لفترة طويلة يؤثر في الصحة العامة للبطارية، ويجب أن يكون في درجة حرارة مناسبة في مكان التخزين حيث تكون أقل من 90 درجة فهرنهايت أو 32 درجة مئوية، ونسبة شحن البطارية قبل تخزين الحاسوب يجب ان تكون ممتلئة 50% فقط، لأن تخزين الحاسوب بعد تفريغ بطاريته بالكامل، يتسبب في إدخال البطارية في حالة تفريغ عميق، مما يقلل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن لاحقًا، وإذا خزّنت الحاسوب بعد شحن بطاريته بالكامل، فقد تفقد البطارية من سعتها القصوى للتخزين، مما يقلل عمرها الافتراضي.

6- اشحن بطارية حاسوب ماك في درجات حرارة معتدلة: الحرارة هي أكبر عدو لجميع أنواع البطاريات، لذا يجب توخي الحذر عند شحن بطارية حاسوب ماك لأن درجات الحرارة العالية تقلل عمر البطارية، حيث توصي آبل بشحن حواسيب ماك في درجة حرارة تتراوح بين 50 و95 درجة فهرنهايت، وإزالة الحافظة عن الحاسوب قبل شحنه.