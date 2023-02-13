شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية المخصصة لتتبع الأعاصير تراقب البلاستيك فى المحيطات والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من مدارها على بعد حوالي 333 ميلاً (536 كيلومترًا) فوق الأرض، تستطيع هذه الأقمار الصناعية رؤية بقع غريبة في المحيط ذات موجات أصغر وأقل، والتي وُجد أنها مناطق ذات تركيزات عالية من اللدائن الدقيقة على السطح.
تعد المواد البلاستيكية الدقيقة مشكلة بيئية ضخمة، التي تكون حجمها أقل من 5 ملليمترات، هذه الشظايا الصغيرة من النفايات البلاستيكية تلوث الكوكب بأكمله، بما في ذلك أجسام البشر والحيوانات في جميع القارات وفي المحيطات.
وتم العثور على اللدائن الدقيقة في مياه الشرب وكذلك في الطعام الذي نتناوله، وفي محيطات العالم، تعتبر اللدائن الدقيقة ضارة بشكل خاص.
كشفت جامعة بليموث في المملكة المتحدة، أن هناك تريليونات من جزيئات البلاستيك الدقيقة التي تلوث البيئات البحرية ويتم ابتلاعها من قبل جميع أنواع الكائنات البحرية من أصغر العوالق إلى الحيتان العملاقة.
ويصعب تنظيف هذه القطع الصغيرة من القمامة بشكل خاص نظرًا لصغر حجمها، وحتى وقت قريب كان من الصعب أيضًا تتبعها، حيث كان على العلماء الاعتماد على روايات شهود عيان غير مكتملة.
يمكن لطريقة التعقب بالأقمار الصناعية الجديدة أن تحسن مراقبة المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي بدورها يمكن أن تجعل جهود التنظيف أسهل.