شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تختبر استعادة مركبة فضائية استعدادا لبعثة روادها المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تعاونت الوكالة مع البحرية الهندية لاستعادة نموذج طاقم وهمي، حيث يتم إجراء الاختبارات في منشأة Water Survival Test، وهي موقع مملوك للبحرية الهندية في كوتشي، مدينة تقع في جنوب غرب الهند.
تحاكى المنشأة المتطورة ظروف البحر المختلفة والظروف البيئية وظروف النهار والليل.
أما حاليا في أحدث الاختبارات في بيئة خاضعة للرقابة في كوتشي، بدأ العلماء في تحديد العمليات لاستعادة وحدة Gaganyaan وطاقمها بعد أن سقوطهم في المحيط في نهاية المهمة.
يستخدم العلماء نموذجًا بالحجم الطبيعي يسمى نموذج استرداد وحدة الطاقم (CMRM)، والذي يحاكي تفاصيل النموذج الحقيقي عند هبوطه على الماء، بما في ذلك كتلته وأبعاده ومركز جاذبيته.
وقالت ISRO إن هذه الاختبارات تدرب أيضًا فرق الإنقاذ وطاقم الرحلة، الذين سيعملون بالتنسيق أثناء إعادة الدخول والهبوط لإنهاء مهمة Gaganyaan المدارية التي تستغرق أسبوعًا.