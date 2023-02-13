شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تختبر استعادة مركبة فضائية استعدادا لبعثة روادها المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مهمة الهند الأكثر طموحًا للفضاء في استعادة توازنها ببطء، بعد سلسلة من التأخيرات، حيث استأنفت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) سلسلة الاختبارات اللازمة لإتقان الإجراءات والأجهزة لبرنامج رحلات الفضاء البشرية الخاص بها.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تعاونت الوكالة مع البحرية الهندية لاستعادة نموذج طاقم وهمي، حيث يتم إجراء الاختبارات في منشأة Water Survival Test، وهي موقع مملوك للبحرية الهندية في كوتشي، مدينة تقع في جنوب غرب الهند.

تحاكى المنشأة المتطورة ظروف البحر المختلفة والظروف البيئية وظروف النهار والليل.

تختبر ISRO منذ فترة طويلة الأجهزة التي ستنقل رواد الفضاء في مهمات الفضاء المأهولة Gaganyaan، حيث تحققت الوكالة من صحة مركبة إطلاق البرنامج في عام 2014، وإجهاض إطلاقها ونظام هروب الطاقم في عام 2018، قبل أن يتوقف البرنامج بسبب جائحة فيروس كورونا في تدريب رواد الفضاء، إضافة إلى نكسات البرنامج.

أما حاليا في أحدث الاختبارات في بيئة خاضعة للرقابة في كوتشي، بدأ العلماء في تحديد العمليات لاستعادة وحدة Gaganyaan وطاقمها بعد أن سقوطهم في المحيط في نهاية المهمة.

يستخدم العلماء نموذجًا بالحجم الطبيعي يسمى نموذج استرداد وحدة الطاقم (CMRM)، والذي يحاكي تفاصيل النموذج الحقيقي عند هبوطه على الماء، بما في ذلك كتلته وأبعاده ومركز جاذبيته.

وقالت ISRO إن هذه الاختبارات تدرب أيضًا فرق الإنقاذ وطاقم الرحلة، الذين سيعملون بالتنسيق أثناء إعادة الدخول والهبوط لإنهاء مهمة Gaganyaan المدارية التي تستغرق أسبوعًا.