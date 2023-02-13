شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تجرى اختبارًا لمحرك صواريخ القمر RS-25 المعاد تصميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محرك RS-25 المعاد تصميمه حديثًا من أجل الرحلات المستقبلية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، لأول اختبار إطلاق نار ساخن لهذا العام في 8 فبراير في مركز ستينيس الفضائي بالقرب من باي سانت لويس، ميسيسيبي.

وتدعم سلسلة الاختبارات إنتاج محركات RS-25 الجديدة بواسطة المقاول الرئيسي لمحركات SLS Aerojet Rocketdyne، حيث ستساعد المحركات الجديدة في تشغيل بعثات Artemis المستقبلية إلى القمر بدءًا من Artemis V وتستكشف وكالة ناسا الكون لصالح الجميع، وفقاً لموقع scitechdaily.

تبع الحريق الساخن أحادي المحرك على منصة اختبار Fred Haise اختبارًا للثقة في عام 2022، والذي اختبر ما إذا كان كل شيء جاهزًا للمضي قدمًا في سلسلة الشهادات.

وأثناء الاختبار الأخير، أطلق المهندسون محرك RS-25 لمدة كاملة تبلغ حوالي ثماني دقائق ونصف (500 ثانية)، وهي نفس الفترة الزمنية التي يجب أن تعمل فيها المحركات للمساعدة في تشغيل SLS في الفضاء، كما عمل محرك RS-25 بقوة 111٪ لمعظم الاختبارات، وهو نفس المستوى المطلوب للمساعدة في رفع SLS إلى المدار، حيث تضمن الاختبار مجموعة من المكونات الجديدة، تم تركيب معظمها للنار الساخنة في ديسمبر، تم تركيب مكون إضافي واحد، فوهة جديدة، قبل أحدث حريق ساخن.

وتعمل أربعة محركات RS-25 في وقت واحد لتوليد 1.6 مليون رطل من الدفع عند الإطلاق و 2 مليون رطل من الدفع أثناء الصعود للمساعدة في تشغيل كل رحلة SLS، وقامت NASA و Aerojet Rocketdyne بتعديل 16 محركًا متبقيًا من برنامج مكوك الفضاء، والتي أثبتت صلاحيتها للطيران في Stennis لبعثات Artemis من الأول إلى الرابع.

وسيتم اختبار كل محرك RS-25 الذي سيساعد في تشغيل SLS في وكالة ناسا Stennis، ويتم إجراء اختبارات RS-25 في الموقع من قبل فريق مشترك من مشغلي NASA و Aerojet Rocketdyne و Syncom Space Services. Syncom Space Services هي المقاول الرئيسي لمنشآت وعمليات Stennis.

من خلال بعثات أرتميس، ستهبط ناسا بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر، مما يمهد الطريق لوجود طويل الأمد على القمر ويكون بمثابة نقطة انطلاق في الطريق إلى المريخ.