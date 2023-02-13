شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تخطط ميتا لمزيد من تخفيضات الوظائف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط ميتا الشركة الأم لـ فيسبوك لزيادة خفض عدد موظفيها في الأسابيع المقبلة، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، تباطأ العمل في عملاق التكنولوجيا بينما يخطط لجولة جديدة من تخفيض الوظائف.

ومن المرجح أن تعلن ميتا عن إعادة الهيكلة بعد أن تنتهي من مراجعات أداء الموظفين في وقت ما في مارس حسبما نقلت Engadget.

وفي نوفمبر قامت الشركة بتسريح 11000 موظف أو حوالي 13 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

كانت هذه التخفيضات هي الأكبر في تاريخ ميتا الممتد لما يقرب من 20 عامًا، مما أثر على كل مؤسسة داخل الشركة.

في حين أن ميتا ليست الشركة الوحيدة التي خفضت عدد موظفيها في العام الماضي، إلا أن عددًا أقل بكثير من الذين قاموا بتوسيع عمليات التسريح المعلن عنها سابقًا.

قبل نوفمبر أخبر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، المحللين أن الشركة قد تصبح "مؤسسة أصغر قليلاً" بحلول نهاية عام 2023.