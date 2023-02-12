شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار سيارة تستخدم نهجا للتحكم فى السيارة عن بعد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة سيارة ليس بداخلها إنسان تقاد على طريق عام في أوروبا، تم إنجاز هذا العمل من قبل شركة Vay الألمانية الناشئة، تستخدم الشركة نهجًا يسمى "القيادة عن بُعد" للتحكم في السيارات عن بُعد من مواقع تقع على بعد أميال.

يقود المشغلون المركبات بعجلات القيادة والبتلات والشاشات، كما أنها تستقبل أصوات حركة المرور على الطرق عبر الميكروفونات وسماعات الرأس.

يشبه النظام محاكيات السباق الخاصة بألعاب الفيديو - فقط الأحداث التي تظهر على الشاشات هي التي تحدث بشكل حقيقي.

قام Vay بتجربة التكنولوجيا بدون سائقين آمنين بعد حصوله على تصريح إعفاء من Harmburg.

أعلنت الشركة أنها أكملت أولى تجارب القيادة على طرق محددة مسبقًا في المدينة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Vay والمؤسس المشارك Thomas von der Ohe في بيان: "بصفتنا شركة في مجال القيادة عن بُعد، فإننا نقود السيارات الكهربائية التي يتم التحكم فيها عن بُعد على الطرق العامة في برلين وهامبورج منذ أكثر من ثلاث سنوات".

"مع تصريح الإعفاء الذي حصلنا عليه في ديسمبر 2022 ، تمكنا الآن من قيادة السيارة الأولى بنجاح بدون سائق آمن على طريق عام." حسبما نقل موقع TheNextWeb.

تأسست Vay في برلين في عام 2018.

وقد استمرت الشركة الناشئة في بناء فريق يضم أكثر من 150 شخصًا، والذي يجمع بين تجربة البرامج والمنتجات من وادي السيليكون مع أجهزة السيارات وهندسة السلامة من أوروبا.

تخطط الشركة في النهاية لبيع تقنيتها بطريقتين. الأول هو خدمة التنقل من الباب إلى الباب.

وسيتم نقل السيارة عبر الهاتف إلى موقع المستخدم ، حيث يأخذ العميل عجلة القيادة ويقود إلى وجهته، وعند هذه النقطة يتولى المشغل عن بُعد المهمة مرة أخرى، الخدمة الثانية هي قيادة السيارة عن بعد بينما يجلس المستخدم في الخلف.

ويجادل Vay بأن القيادة عن بعد ستكون أكثر أمانًا للركاب وأكثر ملاءمة للسائقين، مع تقليل ملكية المركبات الداخلية والخاصة.

تهدف الخدمات إلى التنافس مع مزودي خدمة مشاركة السيارات وتوصيل طلبات الركوب الحاليين.

يتصور أنجيس تجاركس، عضو مجلس الشيوخ عن قطاع النقل والتنقل في هامبورج مزيدًا من الفوائد.

قال "تخلق Vay مثل هذه القيمة المضافة من خلال خدمة Teledrive الخاصة بها: لا داعي للبحث عن مكان لوقوف السيارات ، وخالي من الانبعاثات، وقابل للحجز رقميًا، وكخدمة ملائمة، على سبيل المثال عن" الميل الأخير "من الحافلة أو محطة القطار إلى منطقتك الباب الأمامي".

ستستخدم Vay أيضًا بيانات الاختبار الخاصة بها لتطوير ميزات القيادة الذاتية، ربما يمكن للقيادة الهاتفية أن تعطي دفعة قوية لقطاع المركبات ذاتية القيادة المتوقفة.