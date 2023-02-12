شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توجد مياه على سطح المريخ؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم عنصر لمعرفة ما إذا كان المريخ صالحًا للسكن هو الماء، لكي تزدهر الحياة كما نعرفها، يجب أن يكون الماء السائل موجودًا - ونعلم أنه على الرغم من جفافه كان هناك ماء سائل على سطح المريخ، ومع ذلك فإن تاريخ الماء على المريخ معقد، ولا يزال العلماء يناقشون بالضبط مدة وجود الماء هناك ومتى جف الكوكب.

وهذا الأمر على وشك أن يصبح أكثر تعقيدًا، حيث اكتشفت المركبة Curiosity اكتشافًا مثيرًا للفضول يشير إلى أن الماء كان موجودًا في السابق في منطقة اعتقد العلماء أنها ستكون جافة.

التقط Curiosity صورة في ديسمبر 2022 في منطقة تسمى Marker Band Valley.

تم إنشاء القوام الشبيه بالتموج من خلال تموجات فعلية في بحيرة منذ مليارات السنين، والتي حركت الرواسب على قاع البحيرة إلى هذه الأشكال حسبما نقلت Digitartlends.

الشيء غير المعتاد في هذا الاكتشاف هو موقعه - تتسلق العربة الجوالة حاليًا جبلًا يسمى Mount Sharp ، حيث توجد أقدم طبقات الصخور في الأسفل والطبقات الأصغر في الجزء العلوي.

عند النقطة التي يقع فيها المسبار حاليًا، على بعد حوالي نصف ميل من قاعدة الجبل، يتوقع الباحثون العثور على ظروف أكثر جفافاً - ولكن بدلاً من ذلك، وجدوا هذا الدليل على وجود بحيرة ضحلة.

قال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان: "هذا هو أفضل دليل على الماء والأمواج الذي رأيناه في المهمة بأكملها"، "لقد تسلقنا رواسب البحيرة على ارتفاع آلاف الأقدام ولم نر دليلًا مثل هذا - وحاليا وجدناها في مكان توقعنا أن يجف".

هناك طبقات صخرية إيقاعية لها نمط متكرر، مما يشير إلى أنها كانت ناتجة عن دورات منتظمة من المناخ أو الطقس مثل العواصف الترابية، ما يعني أن تاريخ المياه في المنطقة ربما كان أكثر تعقيدًا.

قال فاسافادا: "تخبرنا تموجات الأمواج وتدفق الحطام، والطبقات الإيقاعية أن قصة الرطوبة إلى الجفاف على المريخ لم تكن بسيطة"، "مناخ المريخ القديم كان له تعقيد يشبه إلى حد كبير مناخ الأرض."