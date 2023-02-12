شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية روسية ثانية رست بمحطة الفضاء الدولية بسبب تسرب من سائل التبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على تليجرام أن سفينة شحن بروجرس رست بمحطة الفضاء الدولية فقدت ضغط المقصورة، وقالت ناسا في وقت لاحق إن إزالة الضغط كان بسبب تسرب سائل التبريد.

أعلنت وكالة ناسا: "يتم التحقيق في سبب فقدان سائل التبريد في المركبة الفضائية بروجرس 82". "البوابات بين Progress 82 والمحطة مفتوحة، درجات الحرارة والضغوط على متن المحطة كلها طبيعية، الطاقم الذي تم إبلاغه بتسريب حلقة التبريد، ليس في خطر ويستمر في عمليات المحطة الفضائية العادية ".

وفقًا لموقع ProfoundSpace، وصلت Progress 82 إلى محطة الفضاء الدولية في 28 أكتوبر.

كان من المقرر أن تغادر المركبة الفضائية المحطة في 17 فبراير.

ليس من الواضح ما إذا كانت وكالة Roscosmos ستمضي قدمًا في ذلك الجدول الزمني كما هو مخطط له في الأصل وفقا لEngadget.

وصُممت المركبة الفضائية بروجرس الروسية لتحترق في الغلاف الجوي للأرض بعد إكمالها لمهام إعادة الإمداد، مما يعني أنه لا توجد طريقة لروسكوزموس للتحقيق في التسرب على الأرض.

ويأتي توقيت الاكتشاف في نفس اليوم الذي رست فيه مركبة فضاء بروجريس ثانية بمحطة الفضاء الدولية، وبعد أقل من شهرين من تسرب مركبة فضائية روسية أخرى في المحطة الفضائية.

في ديسمبر بدأت المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس -22 في تسريب سائل التبريد في الوقت الذي كان رواد الفضاء دميتري بيتلين وسيرجي بروكوبييف يستعدون لسير في الفضاء لمدة سبع ساعات تقريبًا.

وفي وقت لاحق ألقى روسكوزموس باللوم في الحادث على ما يبدو أنه ضربة نيزكية.

ما لم تكن هناك حالة طوارئ في محطة الفضاء الدولية، فقد اعتبرت روسكوزموس أن المركبة الفضائية غير صالحة لنقل البشر.

وستطلق الوكالة مركبة سويوز أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر لإعادة بيتلين وبروكوبييف، بالإضافة إلى رائد فضاء ناسا فرانك روبيو إلى الأرض.

ويشير إريك بيرجر من Ars Technica إلى أن حادثة التقدم تثير الشكوك حول ما إذا كان Soyuz MS-22 قد أصيب بالفعل بواسطة نيزك صغير.

ولم تنشر روسيا أبدًا صورًا للتأثير، ولبرنامج الفضاء للدولة تاريخ من القضايا الحديثة.

في عام 2021 على سبيل المثال، ألقى روسكوزموس باللوم على خطأ برمجي في اختلال Nauka الذي أدى مؤقتًا إلى إخراج محطة الفضاء الدولية من اتجاهها المعتاد.