شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعى تابع لناسا يواجه مشكلات للوصول لمداره المخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن مهمة القمر الصناعى Lunar Flashlight التابع لوكالة ناسا، التي تهدف إلى البحث في القطب الجنوبي للقمر عن الجليد المائي، لن تصل إلى مدارها المخطط له، بسبب ما واجهه من مشاكل فى الرحلة.

كانت ثلاثة من دفعاته الأربعة لا تعمل بشكل صحيح، مما جعل من الصعب على القمر الصناعي إجراء المناورات اللازمة لدخول مداره القمري المخطط له.

أوضحت وكالة ناسا في تحديث أن الفريق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجورجيا تيك حاولوا معالجة المشكلة عن طريق تدوير المركبة الفضائية وإطلاق الدافع العامل في رشقات نارية مدتها 10 دقائق، والتي كانوا يأملون أن تدفع المركبة الفضائية في الاتجاه المطلوب، لكن بعد عدة محاولات، توقف محرك الدفع الواحد عن العمل أيضًا.

ومن شبه المؤكد أن المركبة الفضائية لن تصل إلى مدارها الهالوي شبه المستقيم المخطط له بحسب Digitartlends.

لكن الفريق المتابع الرحلة يعمل على خطة لإنقاذ ما في وسعهم من المهمة عن طريق نقل القمر الصناعي إلى مدار أرضي مرتفع، مما سيتيح له القيام برحلات طيران على القمر وإعطائه الفرصة لجمع البيانات من القطب الجنوبي للقمر.

لم يتبق للقمر الصناعي سوى وقود محدود بعد محاولات إدخاله في مداره الأصلي، لكن الفريق يحاول بدء مناورات هذا الأسبوع مما قد يسمح له بالمرور العلمي الأول للقمر في يونيو.

كانت وكالة ناسا فلسفية في إعلانها عن المشكلة، مشيرة إلى أن Lunar Flashlight كان عرضًا تقنيًا مع نظام دفع مصغر جديد - مما يعني أنه كان في الأساس اختبارًا لمفهوم جديد.

نقلت الوكالة في إعلانها أن "العروض التقنية للتكنولوجيا هي مساعي عالية المخاطر ومكافأة تهدف إلى دفع حدود تكنولوجيا الفضاء". "الدروس المستفادة من هذه التحديات ستساعد في إعلام البعثات المستقبلية التي تعمل على تطوير هذه التكنولوجيا بشكل أكبر."