توقع حدوث زلزال وشيك.. مصر ترد رسميًا على العالم الهولندي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر "آمنة من الزلازل المدمرة ولا يمكن أن تتعرض مدنها الساحلية لموجة تسونامي".

ورداً على حديث العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا قبل أيام من وقوعه، وتوقعه مؤخراً إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، قال القاضي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن مصر "بعيدة عن أحزمة الزلازل النشطة المعروفة عالمياً".

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية أن النشاط الزلزالي في تركيا وسوريا بعيد تماماً عن الأراضي المصرية رغم أن بعض محافظات مصر تعرضت لتوابعه وشعر به المواطنون.

وأشار إلى أن هناك بعض المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل، وهي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى بعض المناطق اليونانية والقبرصية، وهي بعيدة عن مصر، ولكن يتم الشعور بها دون أضرار أو تبعات.

وأكد القاضي أن الحكومة المصرية تنفذ خطة واستراتيجية لمواجهة مخاطر الزلازل، وتراعي في ذلك بناء وتصميم المدن الجديدة وإقامة الجسور والأنفاق، حيث تستعين برأي خبراء الجيولوجيا وعلماء المعهد في دراسة التربة التي تقام عليها تلك المدن والمنشآت.

كما أكد الدكتور جاد القاضي أن الكود الزلزالي في مصر يتم تحديثه بشكل مستمر، ويتم إخطار مجلس الوزراء بذلك لوضعه في حساباته عند تخطيط المدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أنه يتم يومياً رصد ومتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية والتحليل الفوري لبياناته وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته.