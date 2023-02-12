جدل بين باحث مصري والعالم الهولندي بعد تنبؤه بحدوث زلزال في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس جدلا في الأوساط العلمية خلال الأيام الماضية، بسبب تنبؤاته بوقوع زلازل واعتماده في ذلك على حركة الكواكب.

ووفقاً لموقع قناة "العربية" الإخبارية، فإن العالم الهولندي توقع مؤخراً بحدوث هزة أرضية قوية في مصر ولبنان، قبل أن يأتي الرد من باحث وأكاديمي مصري.

وقرر العالم والطبيب المصري أحمد نجيده الرد على العالم الهولندي المختص في الزلازل، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "توقع حدوث زلزال كل يوم، سينتهي بأن تكون على صواب في بعض الأيام".

ورد الباحث الهولندي على نجيده، قائلاً: "لا يتوقع حدوث زلزال كبير كل يوم"، مشيراً إلى أن "هذا الكلام يثبت فقط عدم وجود معرفة بأبحاثنا".

ويأتي رد أحمد نجيده في الأصل على تغريدة كان هوجيربيتس نشرها في وقت سابق، وقال فيها إنه يتحدى هؤلاء الذين يدعون عدم صحة نظرية العلاقة بين حركة الكواكب وتوقع الزلازل، طالباً منهم تقديم مزيد من البحث بشأن هذا الادعاء.

وكان العالم الهولندي، الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا المدجمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي، قد نشر فيديو يوم الجمعة، تنبأ فيه بحدوث هزة أرضية قوية، متحدثا عن "إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان"، وفقاً لـ "العربية".

وقال هوجربيتس إن ذروة القمر "البدر" في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير، أي بين السبت واليوم الأحد.