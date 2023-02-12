شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على حلقات فى مدار كوكب قزم فى النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالإضافة إلى الكواكب الثمانية المعروفة وبلوتو، هناك عدد هائل من الكواكب الأقزام في النظام الشمسي يبلغ قطرها عدة مئات من الكيلومترات، ومعظمها يقع خارج مداري نبتون وأورانوس.

واكتشف فريق دولي من علماء الكواكب أن الكوكب القزم Quarar، الواقع على أطراف النظام الشمسي، لديه نظام واحد أو أكثر من حلقات الغاز والغبار يبعد عن سطحه مسافة 4100 كيلومتر، أعلنت ذلك الأربعاء 8 فبراير الخدمة الصحفية بجامعة "شيفيلد" البريطانية، حسبما نقلت RT.

قال الأستاذ بجامعة "شيفيلد" فيك ديلون: "كان اكتشاف نظام حلقات غير معروف سابقا في النظام الشمسي مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، وعلى وجه الخصوص لم نتوقع العثور عليه عند هذه المسافة الكبيرة من "كارار"، وهذا يلقي بظلال من الشك على تصوراتنا حول كيفية نشوء الغاز والغبار في محيط الكواكب.

يذكر أنه بالإضافة إلى الكواكب الثمانية المعروفة وبلوتو، هناك عدد هائل من الكواكب الأقزام في النظام الشمسي يبلغ قطرها عدة مئات من الكيلومترات، ويقع معظمها خارج مداري نبتون وأورانوس. وأحدها هو الكوكب القزم كارار العابر لنبتون، والذي اكتشفه عام 2002 عالم الفلك الأمريكي الشهير، مايكل براون.

ووفقا للتقديرات الحالية لعلماء الفلك، فإن قطر هذا الكوكب القزم يبلغ 1120 كيلومترا، مما يجعله أحد أكبر الأجرام السماوية الصغيرة في أقاصي النظام الشمسي.

ويدور حول كارار قمر Weyvot الذي يبلغ قطره 170 كيلومترا والذي اكتشفه براون وزملاؤه بعد 5 أعوام من اكتشاف هذا الكوكب القزم. ونظرا للمسافة الكبيرة التي تفصله عن الشمس، فإن العام على كارار يدوم ما يقرب من 289 عاما.