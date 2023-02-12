شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أنا متفائل بالفطرة وأعتقد وصول البشر للمريخ فى 5 سنوات ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك في تصريحات جديدة، إنه من المحتمل جدًا أن يذهب الإنسان إلى المريخ في غضون 10 سنوات ومن الممكن خلال 5 سنوات فقط، حيث إنه أعاد تغريد مقطع فيديو نشرته شركته الفضائية SpaceX يظهر إطلاقًا تجريبيًا ناجحًا لصاروخها المعزز من طراز Starship وعلق قائلاً: "في يوم من الأيام، سيأخذنا Starship إلى المريخ."

كما أن إيلون ماسك رد على أحد المستخدمين الذي سأل عن الوقت الذي سيكون فيه البشر قادرون على الذهاب إلى المريخ، وقال: "يجب أن أعترف بأنني متفائل بالفطرة، لكنني أعتقد أن 5 سنوات ممكنة و 10 سنوات متاحة ومن المرجح جدا".

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن Starship هو أقوى صاروخ تم تطويره على الإطلاق، وسينقل كل من الطاقم والبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وما وراءها.

أظهر فيديو SpaceX مهندسين يجرون اختبار إطلاق ثابت، وفقًا لماسك، تم عمل 31 محركًا من أصل 33 في قاعدة المركبة في وقت واحد.

وغرد ماسك، "أوقف الفريق محركًا واحدًا قبل البدء مباشرة وأوقف الآخر نفسه، لذلك تم تشغيل 31 محركًا بشكل عام.. ولكن لا يزال هناك عدد كافٍ من المحركات للوصول إلى المدار".

لو تم تشغيل جميع المحركات البالغ عددها 33 بكامل طاقتها، لكان هذا أقوى صاروخ تم إشعاله على الإطلاق، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.