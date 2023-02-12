شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة إيلون ماسك Neuralink تخضع لتحقيقات بشأن احتمالية نقل غير آمن لمعدات ملوثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع شركة الملياردير إيلون ماسك Neuralink، والتي تعمل على دمج رقاقة إلكترونية بجسم الإنسان، لتحقيقات من قبل وزارة النقل الأميركية بشأن شكوك بنقلها لمعدات ملوثة بطريقة غير آمنة حسبما نقلت CNBC.

وفي رسالة إلى وزير النقل، قالت لجنة الأطباء التابعة لمجموعة رعاية الحيوان إنها حصلت على سجلات عامة تشير إلى أن شركة نيورالينك ربما أساءت التعامل مع الأجهزة التي تحمل مسببات الأمراض المعدية، والتي شكلت مخاطر على صحة الإنسان في عام 2019.

هذا وتمت إزالة الأجهزة من أدمغة الرئيسيات غير البشرية "القرود" والتي ربما تكون ملوثة بفيروسات مثل الهربس B والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتدعي اللجنة أن الأجهزة لم يتم احتوائها أو نقلها بشكل صحيح، والسبب من الممكن أن يعود إلى عدم تلقب موظفي Neuralink تدريبًا مناسبًا على السلامة.