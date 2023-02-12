شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة العشرين تدرس وضع تنظيمات مشتركة للعملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، إن مجموعة العشرين ‏تدرس إمكانية وضع تنظيمات مشتركة للعملات المشفرة حسبما نقلت CNBC.

وأضافت أنه نظرا للتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فإنه ‏يتعين على الدول مناقشة الحاجة إلى تنظيمات بعينها.‏

وترأس الهند مجموعة العشرين هذا العام. وناقشت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا ‏مودي على مدى أعوام صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات المشفرة، لكنها ‏لم تتخذ قراراً نهائياً.‏

وقالت سيترامان للصحفيين "نتحدث مع جميع الدول بخصوص أنه إذا كانت هناك ‏حاجة لتنظيم فإن بلد واحد لا يستطيع فعل شيء بمفرده".‏

وتستضيف الهند اجتماعاً لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة ‏العشرين هذا الشهر.‏