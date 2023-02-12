شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أين توجد بؤر الزلازل فى العالم.. خريطة الدول الأكثر عرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز عدد قتلى الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا وسوريا أكثر من 20000 شخص، وقد يكون أحد أكثر الأحداث دموية خلال هذا العقد، حيث انهارت المباني عندما حدثت الصدمة الأولية التي بلغت قوتها 7.8 درجة، تلتها توابع متعددة، وعلى الرغم من أن دول مثل اليابان وكاليفورنيا تشتهر بالزلازل، إلا أن تركيا وسوريا تقعان في منطقة نشطة زلزاليًا حيث تلتقي ثلاث صفائح تكتونية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي حين أنه من غير الممكن التنبؤ بالضبط أين ومتى ستضرب الزلازل، فإننا نعلم أن أسوأ الأحداث ستكون على طول حدود صفيحة الأرض، وهنا نظرة على النقاط الساخنة للزلازل في العالم، بما في ذلك إيطاليا ونيوزيلندا وإندونيسيا، والألواح الموجودة تحتها.

بؤر الزلزال في العالم تحدث الزلازل عندما تلتصق صفيحتان تكتونيتان تنزلقان في اتجاهين متعاكسين ثم تنزلقان فجأة، حيث قال ديفيد روثري، أستاذ علوم جيولوجيا الكواكب في الجامعة المفتوحة، "يحدث زلزال في مكان تكون فيه تراكمت تدريجيًا على مدى عقود وقادرة أخيرًا على التغلب على المقاومة.. هذا يسمح للكتل الصخرية المجاورة بالتقاط بعضها البعض فجأة."

وتحدث الزلازل الشديدة عادة فوق خطوط الصدع حيث تلتقي الصفائح التكتونية، لكن الهزات الطفيفة يمكن أن تحدث في منتصف هذه الصفائح.

هناك مكان تحدث فيه ما بين 80 إلى 90% من الزلازل في العالم، على طول منطقة تعرف باسم "حلقة النار"، حيث تقع منطقة الكوارث الجيولوجية هذه على شكل حدوة حصان تقريبًا حول حافة المحيط الهادئ، وهي تغطي الساحل الغربي للولايات المتحدة، ولا سيما كاليفورنيا، غرب المكسيك وأمريكا الوسطى وغرب أمريكا الجنوبية بما في ذلك بيرو ونيوزيلندا واليابان وإندونسيا، فمكان مثل كاليفورنيا معرض للزلازل لأنه يقع على صدع سان أندرياس، حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان معًا.

ولا تعد الصين جزءًا من حلقة النار، لكنها في منطقة تلتقي فيها صفيحة المحيط الهادئ والصفيحة الهندية والصفيحة الفلبينية، ولسوء الحظ، فإن ارتفاع عدد المباني منخفضة الجودة والكثافة السكانية تعني أن الزلازل في الصين تؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى.

وتشمل الدول الأكثر عرضة للزلازل أيضا إيطاليا، لا سيما ما حدث لها من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة وأودى بحياة ما يقرب من 300 شخص في بلدة أماتريس والقرى المجاورة في عام 2016.

الزلزال الأخير وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضى على بعد حوالي 16 ميلا (26 كيلومترا) شرقي مدينة نورداجي التركية، بالقرب من الحدود السورية، وبعد ساعات، ضرب زلزال آخر بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر مسافة ميلين ونصف جنوب شرق مدينة إكينوزو التركية.

تقع تركيا على خطوط صدع رئيسية تحد ثلاث صفائح تكتونية مختلفة، الأناضول والعربية والأفريقية، وتندفع الصفيحة العربية شمالًا إلى الصفيحة الأوراسية، وتضغط على صفيحة الأناضول غربًا باتجاه بحر إيجه.

قال الدكتور أناستاسيوس سيكستوس، أستاذ هندسة الزلازل في جامعة بريستول: "هذه منطقة معروفة جيدًا للزلازل العالية.. شهدت منطقة حلب وغازي عنتاب سلسلة من الزلازل المدمرة تاريخياً وحدث حدث بنفس الحجم قبل حوالي قرنين من الزمان".

وتسبب زلزال يوم الاثنين في مثل هذا الدمار لأسباب من بينها قوته، فهو أقوى زلزال يضرب تركيا منذ عام 1939، ولأنه ضرب منطقة مأهولة بالسكان.