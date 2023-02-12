شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الانضمام إلى قائمة الانتظار لمحرك بحث بينج الجديد.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن بحث "بينج" الجديد مع تكامل ChatGPT الذي يمنحه القدرة على فهم الاستفسارات والرد عليها بلغة طبيعية وكذلك تقديم ردود مفصلة وشبيهة بالبشر.

يتوفر Bing الجديد لجميع مستخدمي "بينج" عبر جميع الأنظمة الأساسية، يتضمن ذلك "إيدج" وتطبيق "بينج" والويب وغيرها.

أشياء يجب أن تعرفها عن "بينج" الجديد

ومع ذلك فإن إمكانيات ChatGPT الخاصة بـ "بينج" محدودة في الوقت الحالي وقد أكدت مايكروسوفت أن الميزات الموسعة ستكون متاحة في المستقبل.

وأنشأت مايكروسوفت برنامج قائمة انتظار جديدًا للمستخدمين.

قائمة الانتظار هذه مخصصة لأولئك الذين يرغبون في الوصول المبكر إلى ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحرك بحث بينج.

إذا كنت تتطلع أيضًا إلى تجربة "بينج" الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمجرد توفره، فستحتاج إلى التسجيل في قائمة الانتظار وإليك كيفية القيام بذلك.

كيفية التسجيل في بينج الجديدة لتجربة ميزات جديدة

1- افتح أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي

2- توجه إلى رابط "بينج" على الويب

في صفحة "بينج"، سترى مربع حوار جديدًا، أكبر من ذي قبل.

ستجد بعض الأمثلة الأساسية لكل ما يمكنك فعله حاليًا باستخدام Bing المحدث.

3 - اضغط فوق زر معرفة المزيد

سيعيد توجيهك إلى صفحة ويب جديدة حيث قامت مايكروسوفت بتفصيل الميزة المدعومة حاليًا لـ "بينج" الجديد.

4- ابحث عن الخيار "الانضمام إلى قائمة الانتظار" واضغط فوقه

إذا قمت بالفعل بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، فسيتم تحديث الصفحة مرة واحدة وإرجاع الرسالة "رائع! أنت في قائمة الانتظار ". إذا لم تقم بتسجيل الدخول، فستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

فكل ما تحتاجه هو حساب مايكروسوفت ومتصفح ويب للتسجيل في "بينج" الجديد.

بمجرد وصول الميزات الجديدة إلى "بينج"، ستكون من بين أول من يتم إعلامك.