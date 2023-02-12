شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم تكلفة بطارية السيارة الكهربائية؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتم الترحيب بالسيارات الكهربائية باعتبارها أرخص في التشغيل والإصلاح من السيارات التي تعمل بالغاز، من المنطقي - من ناحية التشغيل، ما عليك سوى دفع ثمن الكهرباء (وليس البنزين)، وفي جانب الإصلاح لا يوجد محرك أو ناقل حركة للتعامل معه.

لكن السيارات الكهربائية لها إصلاحات أخرى مكلفة، وعلى الرغم من أنها عمومًا تكلف أقل من إصلاحات السيارات التي تعمل بالبنزين، فإن الأمر يستحق معرفة التكاليف المحتملة في وقت مبكر.

ربما يتعلق الأمر الأكثر وضوحًا والأكثر تكلفة ببطارية السيارة الكهربائية، في حين أن جميع السيارات تحتوي على بطاريات، فإن تلك الموجودة في السيارات الكهربائية أكبر بكثير وأكثر تقدمًا - وبالتالي يمكن أن يكلف استبدالها قليلاً حسبما نقلت Digitartlends.

كم تكلفة بطارية السيارة الكهربائية؟

يمكن أن تختلف تكلفة بطارية السيارة الكهربائية بشكل كبير بناءً على طراز السيارة وطرازها وسعة البطارية ونوع البطارية المستخدمة.

يجب أن تتوقع أن تدفع في أي مكان ما يقرب من 4000 دولار إلى 20000 دولار لاستبدال بطارية السيارة الكهربائية ، وفقًا لـ NerdWallet.

تعتمد التكلفة الدقيقة على مجموعة متنوعة من العوامل، على سبيل المثال، في الطرف الأدنى من المعادلة، من المحتمل أنك تبحث عن بطارية لسيارة كهربائية أصغر، مثل شيفروليه بولت EUV ، بينما في النهاية العليا، أنت تبحث عن بطارية لسيارة كهربائية أكبر بها مدى أطول بكثير، مثل مرسيدس EQS SUV.

ما هي تكلفة استبدال بطارية تسلا؟

تعد سيارات تيسلا من أكثر السيارات شهرة، ولكنها تمتلك أيضًا بعضًا من أكبر البطاريات وأكثرها تقدمًا، من أجل تحقيق مدى بعيد ودعم سرعات الشحن السريع.

ومع ذلك يمكن أن يختلف السعر اعتمادًا على الطراز الذي تحصل عليه.

على سبيل المثال يمكن لمالكي Tesla Model 3 أن يتوقعوا دفع ما يقدر بـ17000 دولار مقابل بطارية بديلة (وفقًا للفاتورة المشتركة بواسطة Current Automotive) ، في حين أن مالكي Tesla Model S يمكن أن يتوقعوا دفع أكثر من ذلك.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض طرازات تسلا تأتي بضمان لمدة ثماني سنوات على البطارية ووحدة القيادة (أو من 120.000 إلى 150.000 ميل، أيًا كان ما يأتي أولاً واعتمادًا على الطراز)، ما قد يساعد في تخفيف بعض النفقات.

لكن إذا خرجت من الضمان وظهرت على سيارتك علامات تدل على بطارية تالفة، فقد يظل من الضروري استبدالها.

كم من الوقت تدوم بطاريات السيارات الكهربائية؟

كما هو الحال مع التكلفة يعتمد طول عمر بطارية السيارة الكهربائية على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل طراز السيارة، نوع البطارية المستخدمة، ظروف المناخ والاستخدام للسيارة.

بشكل عام تم تصميم بطاريات السيارات الكهربائية لتدوم من 10 إلى 20 عامًا على الأقلوفقًا لـ JD Power، وبعضها تم تصنيفها لفترات أطول، لكن عند صيانتها والعناية بها بشكل صحيح، قد تستمر بعض البطاريات لفترة أطول.

قد تقلل بعض العوامل من العمر الافتراضي لبطارية السيارة الكهربائية، على سبيل المثال يمكن أن يكون لدرجات الحرارة القصوى تأثير، مثل شحن السيارة بسرعة طوال الوقت.

لن يضر الشحن السريع من حين لآخر - ولكن لا ينبغي لمعظم السائقين الاعتماد عليه كطريقة أساسية للشحن.