شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تقيس ساعات Fitbit الذكية قياس ضغط الدم بعد طلب الشركة براءة اختراع لجهازها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Fitbit مؤخرًا طلب براءة اختراع (pdf) لعرض حساس للقوة من شأنه تمكين قراءات ضغط الدم على الأجهزة القابلة للارتداء، وفقًا لتقرير theverge.

ولكن حتى لو كانت براءات الاختراع تضمن النجاح، وهو ما لم تضمنه فإن الأشهر القليلة الماضية تجعل من الصعب أن تكون واثقًا من مستقبل ساعات فيتبيت الذكية نتيجة تعطلها لاكثر من مرة، وفقًا لتقرير theverge.

ويحدد Fitbit شاشة حساسة للقوة مقترنة بمستشعر تصوير ضوئي (PPG) يمكنه عند الضغط عليه تقدير ضغط الدم لديك، ويعتمد بشكل أساسي على جهاز قياس ضغط الدم التقليدي، تلك تعمل عن طريق قطع تدفق الدم في الشريان، ثم يتم تخفيف هذا الضغط ببطء، مما يساعد الأطباء على معرفة متى يبدأ تدفق الدم مرة أخرى (القراءة الانقباضية) ومتى يرتاح قلبك مرة أخرى (القراءة الانبساطية)، ويمكن أن تكون الأرقام الكبيرة علامة على أن قلبك يعمل بجهد كبير لضخ الدم عبر جسمك.

ومع ذلك، هناك زخم جديد لأجهزة ضغط الدم غير الغازية القابلة للارتداء والتي تستخدم مستشعرات PPG، وظهرت شركة Valencell التى تطور تقنية المستشعرات الحيوية فى معرض CES 2023 بجهاز قياس ضغط الدم بدون أكمام وبدون معايرة.

وفي العام الماضى، أعلنت Movano Health - التي ظهرت أيضًا في CES بحلقة ذكية أنها أكملت اختبارًا وظيفيًا لشريحة تعمل بالترددات اللاسلكية والتي يمكن أن تقيس ضغط الدم ونسبة الجلوكوز في الدم فى الأجهزة القابلة للارتداء.

وبراءة اختراع Fitbit رائعة، لكن الأشهر القليلة الماضية كانت باهتة، واحتلت أحدث ساعاتها الذكية ، Sense 2 و Versa 4، المقعد الخلفى لـ Pixel Watch من Google، بالإضافة إلى ذلك اختفت الميزات المتوفرة في التكرارات السابقة للساعات - مثل تطبيقات الجهات الخارجية ومساعد Google.

كما أعادت Google تسمية الشركة باسم "Fitbit by Google" وأعلنت مؤخرًا أنه في غضون بضع سنوات، سيتعين على مستخدمي Fitbit تسجيل الدخول باستخدام حسابات Google الخاصة بهم.

وفي هذا الأسبوع فقط، عانى تطبيق Fitbit من عدة انقطاعات في الخوادم ، مما ترك المستخدمين محبطين وغاضبين وإجمالاً لا يرسم صورة جميلة.