شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تقلق شركات التكنولوجيا الهندية من نماذج الذكاء الاصطناعى الأخرى فى ChatGPT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن شركة الأبحاث جي بي مورجان، عن أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT من Open AI قد تضر بشركات تكنولوجيا المعلومات الهندية على المدى القصير.

يقول التقرير إنه مع تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق أوسع، ستكتسب شركات الاستشارات التكنولوجية مثل Accenture وDeloitte حصة في السوق على شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية مثل Infosys وWipro في المدى القريب بحسب gadgetsNow.

تضيف المذكرة البحثية كذلك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يكون "محركًا للانكماش" على المدى القريب في الخدمات القديمة لأنها تتنافس على الأسعار.

تضيف الملاحظة أن هذه النماذج قد تجعل من الضروري للمؤسسات أن تذهب لإعادة تدريب الموظفين وتؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية.

في مذكرتها تقول JP Morgan أنه من بين شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية، من المرجح أن تقوم Infosys و TCS بإعادة تدريب موظفيها بشكل أسرع من الشركات الأصغر والعديد من الشركات المتوسطة الحجم بسبب البنية التحتية لتوظيف وتدريب الخريجين الأفضل.

يقول تقرير JP Morgan، "من المرجح أن يؤدي ChatGPT إلى تقليص الخدمات القديمة أكثر من غيرها وخدمات التطبيقات على أقل تقدير."

كل شيء ليس جيدًا أيضًا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي

في حين أن chatbot ChatGPT التابع لشركة الذكاء الاصطناعي OpenAI قد أثار إعجاب كل من الهواة وخبراء الصناعة، إلا أنه وروبوتات الدردشة المماثلة الأخرى وأدوات الذكاء الاصطناعي لها حدودها.

واعتبر أن مثل تلك التطبيقات عرضة للمعلومات غير الدقيقة والتحيز، حيث كان هناك حالات ألقوا فيها معلومات خاطئة أيضًا، ليس من السهل تخصيص روبوتات المحادثة هذه وفقًا للاحتياجات والمتطلبات المحلية.

قد تكون هناك بعض الفحوصات المحلية والخصائص الحاسمة التي من غير المحتمل أن تكون روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على دراية بها، وبالتالي قد ينتهي بها الأمر بإعطاء إجابات خاطئة أو منتجات نهائية غير كاملة.

ولا تزال التقنية في مراحلها الأولى، كما من المحتمل أيضًا أن تكون هناك لوائح.