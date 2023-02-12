شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. مايكروسوفت قد تجلب الذكاء الاصطناعى الشبيه بـChatGPT فى هذه التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة مايكروسوفت مؤخرًا وفتحت المعاينة المحدودة لـ بينج "الجديد" الذي يتم تشغيله بواسطة نموذج لغة ChatGPT "تمت ترقيته" ، يسمى Prometheus Model.

نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت، ذكرت The Verge أن الشركة تخطط لحدث في مارس ويمكنها تفصيل خططها الإنتاجية لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي للغة من OpenAI في البحث وتطبيقات الإنتاجية.

وفقًا لتقرير صادر عن The Information ، تم اختبار نماذج GPT في Outlook لتحسين نتائج البحث.

تضمن الاختبار اقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني وتكامل مستندات Word لتحسين كتابة المستخدمين.

تعمل مايكروسوفت أيضًا على إيجاد طرق لإنشاء رسوم بيانية ورسومات لبرنامج PowerPoint ، وفقًا لما نقلته المصادر.

يقول التقرير الصادر عن The Verge أيضًا أن مايكروسوفت تتحرك بسرعة في تطوير تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب جوجل، علاوة على ذلك يحرص الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا على أن يكون رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواجه أي رد من شركة جوجل المنافسة.

عند إطلاق Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ناديلا إن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل أكبر فئة برمجيات على كوكب الأرض خاصة ما يتعلق بالبحث.

أضاف "أعتقد أنه ستكون هناك أشياء سنحصل عليها في كل مكان نذهب إليه، سيتم التوسط في جميع تفاعلات الكمبيوتر مع وكيل للمساعدة، سيكون لدينا فكرة مساعد الطيار الذي سيكون موجودًا في كل لوحة تطبيق ".

يُذكر أيضًا أنه ليس فقط ناديلا ولكن أيضًا عددًا من المديرين التنفيذيين في مايكروسوفت يعتقدون أنهم يتقدمون على جوجل عندما يتعلق الأمر بـ Bing AI "الجديد".

وفقا للتقرير أكثر من مليون شخص اشتركوا في قائمة انتظار Bing في غضون 48 ساعة.