بعد تنبؤه بزلزال تركيا.. العالم الهولندي يتحدث عن احتمالية وقوع هزة أرضية جديدة.. ويوجه تحذيرًا إلى مصر ولبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد تنبؤه بزلزال تركيا المدمر الأسبوع الماضي، حرص النشطاء على متابعة كل ما يصدر عن العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس، حيث باتوا منتظرين منه توقعات جديدة.

ونشر فرانك عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" مقطع فيديو تحدث فيه عن احتمالية وقوع زلزال جديد.

وقال العالِم الهولندي في الفيديو إن "البدر سيكون ظاهرًا في الفترة بين يومي 9-10 فبراير الجاري، ما يؤدي إلى حدوث زلزال من المحتمل أن تبلغ شدته 6 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يمكن وقوعه في الفترة بين يومي 10 و12 فبراير الجاري."

وأشار "فرانك" إلى أن المناطق التي شهدت الزلزال الأسبوع الماضي ستتعرض لهزات ارتدادية، بخلاف زلزال جديد يقع في المنطق الجنوبية الشرقية من المواقع الأولى، حيث لبنان، والعراق وإيران.

وتابع: "في الفترة التي سيزدهر فيها البدر، سنلاحظ ارتفاعًا في النشاط الزلزالي بقوة قد تتراوح ما بين 6.4 و6.7 درجة".

كما لفت العالم الهولندي إلى أن مصر ستشهد زلزالًا، لكن لم يستطع تحديد موعد حدوثه، حيث قال: "هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، رغم هذا لا نستطيع التأكيد على موعد حدوثها سواءً الأسبوع المقبل أو في خلال 5 او 10 أعوام مقبلة".