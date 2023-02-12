شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أنا متفائل بالفطرة واعتقد وصول البشر للمريخ فى 5 سنوات ممكن والان مع تفاصيل الخبر
كما أن إيلون ماسك رد على أحد المستخدمين الذي سأل عن الوقت الذي سيكون فيه البشر قادرون على الذهاب إلى المريخ، وقال: "يجب أن أعترف بأنني متفائل بالفطرة، لكنني أعتقد أن 5 سنوات ممكنة و 10 سنوات متاحة ومن المرجح جدا".
أظهر فيديو SpaceX مهندسين يجرون اختبار إطلاق ثابت، وفقًا لماسك، تم عمل 31 محركًا من أصل 33 في قاعدة المركبة في وقت واحد.
وغرد ماسك، "أوقف الفريق محركًا واحدًا قبل البدء مباشرة وأوقف الآخر نفسه، لذلك تم تشغيل 31 محركًا بشكل عام.. ولكن لا يزال هناك عدد كافٍ من المحركات للوصول إلى المدار".
لو تم تشغيل جميع المحركات البالغ عددها 33 بكامل طاقتها، لكان هذا أقوى صاروخ تم إشعاله على الإطلاق، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.