شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطلب على الهواتف المستعملة يبلغ أعلى مستوياته.. بيع 283 مليون وحدة فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع التضخم الناس إلى شراء أجهزة مستعملة تقل تكلفتها عن الأجهزة الجديدة، وتشير البيانات إلى أنه تم بيع 283 مليون هاتف مستخدم في الولايات المتحدة العام الماضي، بزيادة قدرها 11.5% عن عام 2021، ومن المقرر أن تبلغ قيمة السوق 99 مليار دولار في عام 2026.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية الجديدة في عام 2020، وسط بداية جائحة فيروس كورونا ، لكن الأسعار المتزايدة باستمرار أبقت العملاء في وضع حرج، فيكلف جهاز أيفون اليوم ما لا يقل عن 100 دولار أكثر مما كان عليه قبل عامين، وتشكل أجهزة أيفون من أبل أكثر من 80% من هذا الاقتصاد "الدائري".

تدعي مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، أن الطفرة في الهواتف الذكية المستعملة ترجع جزئيًا إلى برامج التجارة، التي تقدمها أبل وشركات الهواتف الذكية الكبرى الأخرى.

بدأت مبيعات الهواتف الذكية في الانخفاض منذ عامين عندما اضطر صانعو الإلكترونيات إلى الإغلاق بسبب قيود الإغلاق، كما بدأت الصين، المصدر الوحيد لأجهزة أيفون، عمليات الإغلاق قبل بقية العالم وأبقتها في مكانها لفترة أطول، مما أدى إلى إبطاء إنتاج أبل.

ومع ذلك، لاحظ العديد من المستخدمين أن كل أيفون جديد يميل إلى أن يكون هو شبيه لما يسبقه، وبدلاً من دفع المزيد من الأموال، فهم إما يلتزمون بنموذجهم الحالي أو يشترون نموذجًا مستخدمًا للترقية.