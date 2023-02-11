علوم وتكنولوجيا

لو هتشتري خط جديد.. أسهل طريقة لمعرفة جودة شبكات المحمول في منطقتك

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الشارقة - اميمة ياسر - يتيح تطبيق My NTRA الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر للمستخدمين، إمكانية التعرف على مستوى تغطية شبكات المحمول في منطقتهم، مما يجعلهم يختارون الشبكة المناسبة لهم في حال شراء خط جديد.

 

وفيما يلي الطريقة:

- قم بتنزيل تطبيق ماي نترا MyNTRA من متجر التطبيقات سواء على بلاي ستور أو آب جاليري.

- سجل حسابا على التطبيق.

- افتح حسابك على التطبيق.

- اختار الأفراد.

- اختار خدماتي.

- اضغط على أيقونة خريطة الجودة، ستظهر لك خريطة بتغطية شبكات المحمول على مستوى محافظات مصر، اللون الأحمر يشير لشبكة فودافون والأخضر لشبكة اتصالات والبرتقالي لشبكة أورنج والموف لشبكة وي، والرمادي يشير إلى تغطية البرج لشبكات المحمول الأربعة.

- يمكنك أن تقوم بتصفية نتائج البحث بحسب خدمات المكالمات، أو سرعة تنزيل البيانات، أو سرعة تحميل البيانات، أو الجميع.

- توضح الخريطة مناطق تغطية الجيل الثالث 3G أو الجيل الرابع 4G.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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