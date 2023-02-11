شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة "تسلا" من قضية تحطم إحدى سياراتها فى 2021 كانت تستخدم القيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة Tesla التي يديرها Elon Musk على تبرئة من مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) في حادث مميت شمل نظام Tesla Model S Autopilot في عام 2021.

وقررت وكالة النقل الأمريكية أن "السبب المحتمل لحادث سبرينغ بتكساس ، اصطدام السيارة الكهربائية كان السرعة المفرطة للسائق وفشله في السيطرة على سيارته"، وقالت لوحة السلامة في تقريرها إن هذا "يرجع إلى الضرر الناجم عن التسمم بالكحول إلى جانب تأثير اثنين من مضادات الهيستامين المهدئة ، مما أدى إلى مغادرة الطريق وتأثير الأشجار وحريق ما بعد الاصطدام".

بالنسبة إلى نظام القيادة الذاتية قرر NTSB أنه لم يكن قيد الاستخدام لأن النظام غير مبرمج بحيث لا يزيد سرعته عن 30 ميلاً في الساعة في آخر شارع سافر إليه تسلا، وفي الوقت نفسه ، تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الادعاءات ذاتية القيادة التي قدمها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Musk.

ويهدف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى تحديد ما إذا كان صانع السيارات الكهربائية قد انتهك قواعده في الترويج لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وبرنامج الطيار الآلي.

وفي سبتمبر من العام الماضي ، رفع مالك Tesla دعوى قضائية ضد صانع السيارات الكهربائية ، قائلاً إن الشركة والمدير التنفيذي لها "مخادع ومضلل" يسوّقان برنامج Autopilot و "Full Self-Driving"، وخضع ماسك لتدقيق شديد على نظام المساعدة الآلية المتقدم للسائق المثير للجدل والذي يُزعم أنه قتل الكثيرين ، مع قيام كل من المنظمين الفيدراليين والولائيين برفع الحرارة على شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وقامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بترقية تحقيقها من تقييم أولي إلى تحليل هندسي ، حيث طلبت من تسلا الإجابة عن أسئلة حول كاميرا المقصورة الخاصة بها كجزء من تحقيق في 830.000 مركبة تتضمن الطيار الآلي.