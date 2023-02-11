شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يتعلق بشحن أيفون 15.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل النقاب عن أحدث سلسلة هواتفها الذكية ، تشكيلة iPhone 14 في سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل القادم من تشكيلة الهواتف الذكية، سلسلة iPhone 15 ، في النصف الثاني من عام 2023، ومع ذلك ، فإن مطحنة الشائعات المتعلقة بـ iPhone 15 بدأت السلسلة بالفعل في إثارة التكهنات حول تشكيلة iPhone القادمة.

حيث يقال إن أبل ستضيف منفذ USB-C إلى تشكيلة iPhone 15 لهذا العام للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، وسيحل منفذ USB محل منفذ Lightning الخاص بالشركة، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، تشير شائعة تمت مشاركتها على Weibo إلى أن منفذ USB-C في iPhone 15 و iPhone 15 Pro قد لا يدعم كل ملحق أو شاحن، حيث يقال إن هذا سيحد من وظائفها مع الملحقات التي لم توافق عليها أبل.

وفقًا للتقرير ، طورت أبل نوعًا مختلفًا من USB-C لمجموعة هواتف ‌iPhone 15‌ لعام 2023، حيث يتم توقع هذا التغيير من قبل مستخدم يدعي أنه "خبير"، وبحسب ما ورد عمل هذا المرشد على معالجات Intel Pentium ولديه 25 عامًا من الخبرة، ويذكر التقرير أن منفذ USB-C وكابلات الشحن المصاحبة لسلسلة هواتف iPhone 15 الذكية من المتوقع أن تحتوي على شريحة مصادقة تشبه Lightning قد تحد من استخدامها.





ما هي واجهات الدوائر المتكاملة (IC)تعد "واجهات الدوائر المتكاملة" (IC) هي رقائق أشباه الموصلات التي تستخدم لتنظيم مشاركة المعلومات بين الأجهزة، وقد طرحت أبل منافذ وموصلات Lightning المعتمدة من الطرف الأول والمعتمدة من MFi في عام 2012، وتتميز هذه المنافذ والكابلات بمفتاح IC الذي يتحقق من صحة الأجزاء المرتبطة بالاتصال، ولا تسمح هذه الرقائق بكابلات شحن تابعة لجهات خارجية غير معتمدة من MFi، وعندما يقوم المستخدم بتوصيل كبل شحن غير معتمد ، تظهر تحذيرات "هذا الملحق غير مدعوم" على أجهزة أبل المتصلة.

وباستخدام شريحة المصادقة هذه ، ستشجع أبل العملاء على شراء ملحقات iPhone أصلية، وسيساعد هذا أيضًا عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو في الحصول على عمولة على الملحقات المعتمدة من MFi. علاوة على ذلك ، باستخدام هذه الشريحة، ستتمكن أبل أيضًا من معالجة "الملحقات المقلدة والتي يحتمل أن تكون خطرة".

ويدعي التقرير أن أبل قد طورت IC مخصصًا مشابهًا لمنافذ USB-C وكابلات الشحن على iPhone 15‌ و ‌iPhone 15 Pro‌. بصرف النظر عن تشكيلة ‌iPhone 15‌ ، قد تقوم الشركة بتضمين IC للأجهزة الطرفية الجديدة المعتمدة من MFi.

ومن المهم ملاحظة أن أبل تستخدم أيضًا واجهة USB-C في الجيل العاشر من iPad و iPad mini و iPad Air و iPad Pro. ومع ذلك ، فإن الشركة لا تستخدم شريحة IC على هذه المنتجات.

ولم يذكر التقرير ما إذا كان هذا التغيير قد يكون له أي تأثير كبير على وظائف الأجهزة الجديدة. قد يساعد هذا أيضًا أبل في الحد من ميزات مثل الشحن السريع ونقل البيانات عالي السرعة إلى الكابلات المعتمدة من أبل و MFi.

وادعى محلل أبل Ming-Chi Kuo أيضًا أن منفذ USB-C في جهازي ‌iPhone 15‌ و ‌iPhone 15‌ Plus سيظل مقصورًا على سرعات USB 2.0 ومع ذلك ، قد تحصل طرازي ‌iPhone 15 Pro‌ و iPhone 15 Pro‌ Max (Urtla) على سرعات شحن أسرع. لذلك ، قد يكون الاختلاف الرئيسي الوحيد بين Lightning و USB-C في طرازي iPhone 15‌ القياسي هو الشكل المادي للموصل.