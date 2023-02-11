شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه .. واتس آب سيسمح قريبًا لمستخدمى "أيفون" بنسخ الرسائل الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي أيفون تتيح لهم تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، حيث تم اكتشاف الميزة لأول مرة بواسطة WaBetaInfo، حيث يضيف إصدار واتس آب التجريبي لنظام التشغيل iOS 23.3.0.73 خيار نسخ الرسائل الصوتية.

وباستخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، حيث يحدد التطبيق ما يقال في الرسالة الصوتية ويحول الصوت إلى نص، ويمكن أن تكون الميزة القادمة لتطبيق واتس آب مفيدة لأولئك الذين لا يرغبون في الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الطويلة ، حيث يمكنهم قراءتها تمامًا مثل رسالة نصية.

وإذا كانت الرسالة الصوتية بلغة غير ما تم تعيينه للكتابة، فلن يقوم التطبيق بتحديد الكلمات، مما يترك لك مطالبة بتغيير اللغة، ومع ذلك، لا توجد أي كلمة حول اللغات التي سيدعمها واتس آب، ويشير التقرير إلى أن هذه النسخ الصوتية ستتم معالجتها محليًا على الجهاز باستخدام حزم اللغات التي تم تنزيلها.

ولا يتم مشاركة أي بيانات مع واتس آب أو أبل، لذلك، ستكون الشخص الوحيد الذي يمكنه الاستماع إلى الرسائل الصوتية التي تتلقاها أو قراءتها، واعتبارًا من الآن ، لا تتوفر النسخ على نظام iOS إلا وقد تعمل فقط مع الإصدارات الحديثة من iOS، ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت الميزة ستتوفر على Android أم لا.

وحتى الآن، لا يدعم واتس آب النسخ سواء على iOS أو Android، ومع ذلك، يمكنك نسخ الرسائل الصوتية باستخدام تطبيقات الطرف الثالث على Android ، لكنها تخاطر بالخصوصية، وسيتغير هذا مع إدخال النسخ على تطبيق iOS، والذي يقال إنه يستخدم تقنية التعرف على الكلام من أبل.

وسيحتاج المستخدمون إلى منح إذن لتقنية التعرف على الكلام على أجهزة أيفون الخاصة بهم لتدوين الرسائل الصوتية على واتس آب، وفي حين أن هذا من شأنه أن يساعد أبل على تحسين تقنية التعرف على الكلام، لا تتم مشاركة أي بيانات، وبمجرد كتابة رسالة صوتية ، سيتم تخزين النسخ محليًا، لذلك ، لن تحتاج إلى النسخ مرة أخرى لقراءة رسالة صوتية، ويمكننا أن نتوقع من واتس آب إطلاق هذه الميزة في الأشهر المقبلة بعد الاختبار التجريبي.