شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح Bard منافس ChatGPT لنظام التشغيل ChromeOS والان مع تفاصيل الخبر
وبعد أيام فقط من إعلان Bard ، قدمت مايكروسوفت الإصدارات الجديدة من محرك بحث Bing ومتصفح Edge المدعوم من ChatGPT، تشير التقارير الآن إلى أن جوجل أيضًا ربما تخطط لتوسيع قدرات Bard، ووفقًا لتقرير في 9to5goolge ، بدأت جوجل العمل على إحضار Bard إلى ChromeOS.
ووفقًا للتقرير ، تشير بعض التغييرات الجديدة في التعليمات البرمجية التي شوهدت في ChromeOS إلى وصول "بحث المحادثة" إلى نظام التشغيل كميزة تجريبية، وعلاوة على ذلك ، تنص صفحة الميزة على "إضافة علامة ميزة لدردشة المشغل"، مع مراعاة المصطلحين "بحث محادثة" و "محادثة قاذفة" ، ويعد هذا تلميحًا كبيرًا نحو تنفيذ محتمل لروبوت الدردشة Bard AI.
وتتوفر علامات Chrome فقط لأولئك الذين يختارونها يدويًا، لذلك ، من المحتمل أن يضطر المستخدمون إلى اختيارها من خلال زيارة صفحة "chrome: // flags"، وعلاوة على ذلك ، قد يكون هذا علامة Chrome حصرية لمستخدمي ChromeOS.
وبحسب التقرير فإن تمكين الميزة التجريبية سيحل محل وظائف البحث في مشغل ChromeOS مع البحث التحادثي، ومن المحتمل أن تستفيد ميزة البحث ، التي تجوب التخزين غير المتصل وكذلك الويب استجابةً لاستعلام بحث ، من Bard AI لنفس الغرض.
ويذكر التقرير أيضًا أن ميزة الدردشة ستظهر في ChromeOS كصفحة منفصلة في مشغل الفقاعات - على غرار كيفية ظهور مساعد جوجل. بالإضافة إلى ذلك ، قد يُظهر المحادثات السابقة في نافذة قابلة للتمرير بجانب شريط البحث للبحث عن استعلامات جديدة أو بدء محادثات جديدة.