شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح Bard منافس ChatGPT لنظام التشغيل ChromeOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن Bard ، أداتها لمواجهة ChatGPT المدعومة من مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي متاح حاليًا لـ "المختبرين الموثوق بهم"، وحتى الآن ، لم يقدم عملاق التكنولوجيا أي جدول زمني لطرحه على مجموعة أوسع من المستخدمين.

وبعد أيام فقط من إعلان Bard ، قدمت مايكروسوفت الإصدارات الجديدة من محرك بحث Bing ومتصفح Edge المدعوم من ChatGPT، تشير التقارير الآن إلى أن جوجل أيضًا ربما تخطط لتوسيع قدرات Bard، ووفقًا لتقرير في 9to5goolge ، بدأت جوجل العمل على إحضار Bard إلى ChromeOS.

ووفقًا للتقرير ، تشير بعض التغييرات الجديدة في التعليمات البرمجية التي شوهدت في ChromeOS إلى وصول "بحث المحادثة" إلى نظام التشغيل كميزة تجريبية، وعلاوة على ذلك ، تنص صفحة الميزة على "إضافة علامة ميزة لدردشة المشغل"، مع مراعاة المصطلحين "بحث محادثة" و "محادثة قاذفة" ، ويعد هذا تلميحًا كبيرًا نحو تنفيذ محتمل لروبوت الدردشة Bard AI.

وتتوفر علامات Chrome فقط لأولئك الذين يختارونها يدويًا، لذلك ، من المحتمل أن يضطر المستخدمون إلى اختيارها من خلال زيارة صفحة "chrome: // flags"، وعلاوة على ذلك ، قد يكون هذا علامة Chrome حصرية لمستخدمي ChromeOS.

وبحسب التقرير فإن تمكين الميزة التجريبية سيحل محل وظائف البحث في مشغل ChromeOS مع البحث التحادثي، ومن المحتمل أن تستفيد ميزة البحث ، التي تجوب التخزين غير المتصل وكذلك الويب استجابةً لاستعلام بحث ، من Bard AI لنفس الغرض.

ويذكر التقرير أيضًا أن ميزة الدردشة ستظهر في ChromeOS كصفحة منفصلة في مشغل الفقاعات - على غرار كيفية ظهور مساعد جوجل. بالإضافة إلى ذلك ، قد يُظهر المحادثات السابقة في نافذة قابلة للتمرير بجانب شريط البحث للبحث عن استعلامات جديدة أو بدء محادثات جديدة.