شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نصف قائمة أكبر المعلنين على تويتر توقفوا عن التعامل مع المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، عن أن نصف قائمة أكبر 1000 معلن على تويتر في سبتمبر لم يعودوا ينفقون على المنصة في الأسابيع الأولى من شهر يناير، وفقًا للبيانات المقدمة إلى CNN من جانب شركة تحليل التسويق الرقمي Pathmatics، في إشارة إلى مدى خسارة المعلنين، بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وسحب حوالي 625 من أفضل 1000 معلن على تويتر، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى، دولارات إعلاناتهم اعتبارًا من يناير، وفقًا لتقديرات Pathmatics، استنادًا إلى البيانات التي استمرت حتى 25 يناير، ونتيجة لهذا التراجع، تراجعت الإيرادات الشهرية من أكبر 1000 معلن على تويتر بأكثر من 60٪ من أكتوبر حتى 25 يناير، من حوالي 127 مليون دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 48 مليون دولار.

تُظهر البيانات التراجع الحاد لما كان في السابق نشاطًا إعلانيًا بقيمة 4.5 مليار دولار لتويتر، فبعد أن أكمل ماسك استيلائه على الشركة في أواخر أكتوبر، بدأ المعلنون في القلق بشأن سلامة واستقرار النظام الأساسي نظرًا لخططه لخفض عدد الموظفين وتخفيف سياسات الإشراف على المحتوى، وفى نوفمبر، قال ماسك إن تويتر شهد "انخفاضًا هائلاً في الإيرادات".

على الرغم من أن نشاط إعلانات تويتر كان دائمًا أصغر بكثير من أعمال المنافسين Facebook و Google، إلا أنه كان لا يزال مسؤولاً عن الغالبية العظمى من أرباح الشركة.

يجب على ماسك الآن سد هذه الفجوة بينما يواجه مدفوعات الفائدة للديون التي أخذها لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.