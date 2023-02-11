شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يدرسون "سبات" السنجاب لمساعدة البشر فى مهمات الفضاء السحيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الباحثون السناجب في القطب الشمالي في فترة السبات بهدف الاستفادة من فوائد هذه الحالة الطبيعية الغريبة لحماية صحة رواد الفضاء في مهمات فضائية طويلة الأمد، والسبات ليس مجرد نوم، إنما في الواقع، الأمر مختلف تماما عن النوم، فبينما نحن نائمون، تنشط أدمغتنا وتصبح نشطة للغاية، وفي حالة السبات، على العكس من ذلك، يتباطأ نشاط الدماغ تماما.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تنخفض أيضا درجة حرارة جسم الحيوانات في فترة السبات، وفي بعض الحالات تكون قريبة من نقطة التجمد، وتتوقف الخلايا عن الانقسام وينخفض معدل ضربات القلب إلى دقتين في الدقيقة.

ومع ذلك، بمجرد أن يحين وقت الاستيقاظ، تعود الحيوانات التي تدخل في سبات إلى الحياة دون أي آثار جانبية كبيرة. ومع ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الذين يستيقظون من غيبوبة طبية طويلة المدى، أو حتى أولئك الذين يقضون فترات طويلة في الفراش.

هؤلاء الأشخاص، تماما مثلهم مثل رواد الفضاء في الجاذبية الصغرى، سيعانون من مجموعة واسعة من الآثار الجانبية التي تأتي من عدم استخدام أجسامهم بشكل نشط: فقدان العضلات، وفقدان العظام، وتدهور الأعضاء.

ولذلك تبحث وكالة ناسا في أبحاث السبات بهدف تطوير طرق للحث على السبات في رحلات الفضاء المستقبلية.

في الآونة الأخيرة، منحت الوكالة منحة إلى كيلي درو، أستاذة الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة ألاسكا، فيربانكس، التي درست حيوانات السبات لأكثر من عقدين.

وقالت ناسا في بيان: "يمكن استخدام هذا البحث لمساعدة البعثات المستقبلية، من أقصى درجات السبات الطبي لبعثات فضائية طويلة المدى، وحماية رواد الفضاء من حمى المقصورة، والإشعاع المؤين، وغير ذلك الكثير. ويمكن أن يثبت أيضا فعاليته في منع فقدان العضلات والعظام في حالة انعدام الجاذبية".

والفكرة هي أنه بدلا من أن يجلس رواد الفضاء لأشهر في كبسولة صغيرة متجهة إلى المريخ، ويستهلكوا الطعام والماء والهواء، ويهدروا المؤن شيئا فشيئا مع عدم القيام بالكثير في الجاذبية الصغرى، يمكن وضع جزء من الطاقم في حالة سبات. ولن يحتاج رواد الفضاء في حالة السبات بذلك إلى أي طعام أو ماء ويمكنهم التعامل مع هواء أقل بكثير، ومع ذلك سيستيقظون وعظامهم وعضلاتهم في حالة أفضل بكثير من حالة نظرائهم المستيقظين.

ويمكن أن تساعد حالة السبات أيضا في البيئة الطبية للمساعدة في حماية المرضى الذين يعانون من حالات تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقالت ناسا في البيان: "هذا قد يعني أن المرضى الذين عانوا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية يمكن أن يوضعوا في سبات طبي لإبطاء عملية الأيض حتى يمكن نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية، ما قد يحسن النتائج الطبية بشكل كبير".