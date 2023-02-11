شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم.. انخفاض البيتكوين والإيثريوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكره موقع " outlookindia"، استمر الاتجاه الهبوطي في سوق العملات المشفرة في 11 فبراير 2023، حيث أدت الخسائر في البيتكوين Bitcoin (BTC) وإيثريوم Ethereum (ETH) إلى تحريك السوق نحو الانخفاض.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.01 تريليون دولار، بانخفاض قدره 0.21٪ عن اليوم السابق، وفقًا لموقع Coinmarketcap.com، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي حجم سوق العملات المشفرة 52.26 مليار دولار، بانخفاض قدره 29.86%.





أسعار العملات المشفرة

البيتكوين: كان هناك انخفاض بنسبة 0.66% في سعر البيتكوين إلى 21،693.95 دولارًا، على الرغم من التعافي التدريجي من خسائر الأمس، انتقل سعر البيتكوين إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى في 11 فبراير 2023، وظلت الأسعار متقلبة للغاية منذ ذلك الحين، وأدنى سعر لـ BTC كان 21،539.39 دولار، حيث انخفض حجم تداول BTC بنسبة 16.32% إلى 25.409 مليار دولار.

Ethereum: انخفض سعر ايثريوم ETH بنسبة 1.46% إلى 1519.80 دولارًا في آخر 24 ساعة صباح يوم السبت، وكان انخفض سعر Ethereum بسرعة في 10 فبراير 2023، من 1542 دولارًا إلى 1521 دولارًا في غضون نصف ساعة، ثم ارتفعت مستويات حجم تداولها من 10.05 مليار دولار إلى 10.33 مليار دولار.

وكان أدنى سعر لـ ETH حوالى 1،504.83 دولار، حيث انخفض حجم تداول ETH بنسبة 19.22% إلى 7.80 مليار دولار.



العملات البديلة الأخرى العملات البديلة الأخرى فيما ارتفع سعر ريبل بنسبة 0.18% إلى 0.383 دولار، في حين انخفض حجم تداولها بنسبة 45.80% في فترة التداول على مدار 24 ساعة.

ارتفع كاردانو (ADA) بنسبة 1.02% إلى 0.3607 دولار، بعد انخفاض بنسبة 13.41%، بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة 319.87 مليون دولار.

كما ارتفع سهم Binance (BNB) بنسبة 0.82% إلى 307.40 دولار.