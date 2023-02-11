شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Neuralink قيد التحقيق بسبب النقل غير الآمن لشرائح الدماغ بتجربة القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق وزارة النقل الأمريكية (DOT) مع شركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك، بشأن مزاعم بأن الشركة نقلت بشكل غير قانوني مسببات الأمراض الخطرة، وجاء التحقيق رداً على ادعاءات من لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM)، والتي ذكرت أن شركة ماسك قامت بتعبئة ونقل الغرسات المزروعة بشكل غير آمن من أدمغة القرود التي ربما تكون قد أصيبت بالعدوى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتبت PCRM، وهي مجموعة مناصرة لرعاية الحيوان، إلى وزير النقل بيت بوتيجيج في وقت سابق لتنبيهه بالسجلات التي حصلت عليها بشأن هذه المسألة من جامعة كاليفورنيا في ديفيس.

تشير الرسائل إلى أن الغرسات لم يتم تطهيرها وتعبئتها بشكل صحيح، وبالتالي تحمل مسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة للإنسان المصاب.

يأتي التحقيق الأخير بعد أشهر من المزاعم ضد شركة Neuralink، والتي قيل إنها انتهكت قوانين رعاية الحيوان بـ "التجارب الفاشلة".

تعد Neuralink هي شركة لزرع الدماغ تعمل على التكنولوجيا للأشخاص المصابين بالشلل النصفي، والتي من شأنها أن تساعدهم في التحكم في أجهزة الكمبيوتر بأذهانهم.

وبينما تجلب التكنولوجيا الأمل لمئات الآلاف في جميع أنحاء العالم، كان تطوير غرسة Neuralink مثيرًا للجدل.

تشير الوثائق إلى الانتهاكات المحتملة لقواعد نقل المواد الخطرة في عام 2019، قبل عام من توقفNeuralink عن العمل في جامعة كاليفورنيا.

يذكر PCRM أن الأجهزة التي تم سحبها من دماغ القرد تم شحنها من جامعة كاليفورنيا في ديفيس إلى منشأة نيورالينك.

تشير رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 13 مارس 2019 بعنوان "نقل المواد البيولوجية" إلى أن شركة Neuralink ربما تكون قد فشلت في اتباع المتطلبات القانونية في نقل المواد في 4 مارس.

كتب المرسل، الذي لم يتم ذكر اسمه: "عبر الهاتف، ذكرت أن الجهاز المستخرج من عينة، من المحتمل أنه يشير إلى Animal 13 تم تجميعه بواسطة، ونقله خارج الموقع إلى موقع [Neuralink]".

تستمر الرسالة في توضيح أن مكونات الأجهزة الخاصة بالجهاز العصبي المستأصل لم يتم إغلاقها أو تطهيرها قبل النقل.

يمثل هذا خطرًا على أي شخص يحتمل أن يكون على اتصال بالجهاز، وخلص البريد الإلكتروني إلى أن مجرد وصفه بأنه "خطير" لا يأخذ في الحسبان خطر الإصابة بالهربس بي.

وقيل إن حادثة مماثلة وقعت في 15 مارس 2019، بعد وفاة أنثى تبلغ من العمر 10 سنوات تم تحديدها على أنها Animal 11.

تلقى الحيوان غرسات قبل الموت بثلاثة أشهر، لكن الجراح استخدم "جلفوم" لملء الفجوات حول الغرسة، وتظهر ملاحظات المختبر أن غرسات الرأس أصيبت بالعدوى وأظهر التحليل الميكروبي أن الحيوان 11 مصاب بعدوى المكورات العنقودية والمعوية.