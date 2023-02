شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختار نيو جلين للطيران للقيام بمهمة علمية إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت وكالة ناسا Blue Origin New Glenn ، مركبة الإطلاق المدارية ذات الرفع الثقيل للشركة والتي لم تبدأ بعد في إطلاقها لأول مرة ، للقيام بمهمة علمية إلى المريخ كما تلاحظ رويترز ، فهو أيضًا أول عقد ناسا بين الكواكب للشركة، وتسمى المهمة Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers أو ESCAPADE ، وقد تم تصميمها لدراسة الغلاف المغناطيسي للكوكب باستخدام مركبة فضائية مزدوجة.

وتستهدف وكالة ناسا إطلاق المهمة في أواخر عام 2024 ، مما يعني أننا لن نضطر إلى الانتظار طويلاً لرؤية عمل نيو جلين أخيرًا ، إذا كان بإمكان شركة الفضاء المملوكة لجيف بيزوس منع المزيد من التأخير في التطوير .

مركبة New Glenn هي إجابة الشركة على مركبات الرفع الثقيل الخاصة بشركة SpaceX's Falcon Heavy وغيرها من المركبات، واستهدفت Blue Origin في البداية موعدًا لعام 2020 لإطلاقها لأول مرة ،ووافقت وكالة ناسا على ذلك في مهام علمية واستكشافية غير مأهولة في المستقبل في ذلك العام - لكن الحدث استمر في التأجيل، و تم نقلها إلى عام 2021 ثم إلى عام 2022.

وبحلول نهاية مارس من العام الماضي ، اعترف جاريت جونز ، نائب الرئيس الأول لشركة بلو أوريجين لنيوجلين ، أن السيارة لن تطير لأول مرة في عام 2022 وأن الشركة كانت في عملية تحديد موعد جديد.

ومنحت وكالة ناسا Blue Origin عقد ESCAPADE بموجب برنامج الاستحواذ على فئة Venture of Dedicated and Rideshare ( VADR ) ، والذي تم تصميمه لتعزيز نمو خدمات الإطلاق التجارية في الولايات المتحدة، و تنوي الوكالة استخدام مركبات الإطلاق من المشاركين في البرنامج خصيصًا "للأقمار الصناعية الصغيرة وحمولات الفئة D" التي يمكنها تحمل مخاطر أعلى.

وبعبارة أخرى ، فإن عقود VADR مخصصة للبعثات منخفضة التكلفة، وقالت ناسا في إعلانها عن اختيار نيو جلين: "باستخدام مستوى أقل من ضمان المهمة ، وأفضل الممارسات التجارية لإطلاق الصواريخ ، وتساعد هذه العقود المرنة للغاية على توسيع الوصول إلى الفضاء من خلال انخفاض تكاليف الإطلاق".

وستنطلق مهمة ESCAPADE من Space Launch Complex-36 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وستستغرق المهمة حوالي 11 شهرًا للوصول إلى الكوكب الأحمر.

بعد ذلك ، سوف يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى حتى تصل المركبة الفضائية المزدوجة إلى المدار المثالي لجمع المعلومات حول الغلاف المغناطيسي للمريخ، ويمكن أن تساعد البيانات التي ستوفرها في منح العلماء فهمًا أفضل لطقس الفضاء ، بحيث يمكن وضع ضمانات لحماية رواد الفضاء والأقمار الصناعية بشكل أفضل في استكشافنا المستمر للفضاء الخارجي.